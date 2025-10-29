院長下令淘寶落地納管！龔明鑫坦言中資電商「跨業別」黑洞 需跨部會細節討論

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-29 11:45

針對行政院長卓榮泰指示電商平台淘寶應「落地」納管一事，經濟部長龔明鑫今（29）日出席立法院經濟委員會前受訪時坦言，現行法規對中資來台營業的管制係以「行業別」為基準，然現行法規中並無「電商」此一行業別，導致淘寶的監管面臨法規上的挑戰。

院長下令淘寶落地納管！龔明鑫建議啟動跨部會協商 釐清中資電商「跨業別」難題。（鉅亨網資料照）

龔明鑫指出，電子商務的運營實質上涉及多個跨行業領域，其中部分領域如「廣告業」是禁止中資進入的。由於電商行為涉及大量的廣告行為，因此若要落實院長指示，讓淘寶「落地」並加強管理，需啟動跨部會會議進行細節討論。

龔明鑫進一步說明，協商將會牽涉到兩岸管理機關陸委會、電商主管機關數位發展部，以及因跨境電商小包裹運送安全檢查與稅務管理涉及的財政部與交通部等單位。經濟部將儘快啟動相關會議，研究具體可行的執行辦法，以在最短時間內達成院長的指示。