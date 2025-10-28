search icon



〈電商備戰雙11〉富邦媒也做跨境電商業務了 不打價格戰 引入互補性商品

鉅亨網記者黃皓宸 台北


電商集團富邦媒 (8454-TW) 今 (28) 日舉行雙 11 促銷記者會，受到美商酷澎 (Coupang) 強勢布局，讓今 (2025) 年電商市場白熱化。富邦媒總經理谷元宏今日受訪時表示，公司已經開始試行跨境電商業務約一周的時間，將海外商品帶入台灣，加上原有 mo 店 +，預期可吸引更多年輕消費族群，將補足 momo 購物站上的品項不足。

cover image of news article
富邦媒:跨境商品、mo店+補銷售品項不足，雙11備妥物流迎接挑戰。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

在跨境電商部分，谷元宏表示，主要是為補足網站上商品的品項不足，目前也引入來自日本、中國等海外流行商品，不求迅速上架或打價格戰，會將重點放在引入有互補性、有品質的商品，未來的商品種類會持續擴大。


谷元宏說明，以往 momo 購物以 30 歲以上客戶居多，今 (2025) 則成長約 20% 以上，未來跨境電商的商品，將以具備時效流行或長尾商品 (銷量不大，但種類極多商品) 為主，以互補性、有品質的商品上架，未來商品種類持續擴大。目前 momo 站上商品以品牌商為主，未來加上 mo 店 +、跨境電商，代替原先站上選擇性不足，有望為業績帶來增長。

谷元宏強調，雖然導入跨境商品在平台上銷售是利多，但富邦媒最大的優勢，仍是提供良好的售後服務與信任，他認為營運效率、服務才是最終決勝的關鍵。

此外，針對今年雙 11 檔期的物流準備。谷元宏表示，雙 11 對物流挑戰最大，今年在中南部貨艙增加下，不僅有自動化設備，撿貨速度也變快，整體南部到貨時間縮短，再配合自有車隊成長，雖不敢說會塞車，但相比去年不會相差太多。

 

