〈電商備戰雙11〉富邦媒總座：普發1萬、雙11挹注Q4業績爆發 估全年增逾5%

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-28 17:29

‌



國內大型電商集團富邦媒 (8454-TW) 今 (28) 日舉行雙 11 促銷記者會，今 (2025) 年邀請韓國人氣 AI 女神李珠珢擔任活動大使，宣布 momo《雙 11 你做 VIP》活動將於 11 月 1 日登場。富邦媒總經理谷元宏表示，第 4 季為傳統電商旺季，加上政府普發一萬元現金助陣，將創造爆發性的業績成長，預估今年業績有望成長 5% 以上。

富邦媒今日舉行雙11促銷記者會，估電商旺季、雙11挹注Q4業績將有爆發性成長。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

谷元宏表示，受大環境、出國排擠消費等影響，台灣今年上半年整個零售市場都不太好，但第 4 季因有普發現金、累積需求等優勢助攻，期盼消費動能能夠回溫，對第 4 季有大期望，初步估今年雙 11 消費動能將比去年好一點，公司也推出優惠盼吸引客戶買氣，光是 momo 直接回饋就超過 6 億元，也是近年最高的一次促銷。

‌



對上半年獲利衰退，年減近一成。谷元宏指出，獲利衰退主要受電商間競爭而產生價格戰，但公司近年來積極投資新事業，包含 mo 店＋、新廣告投資上架，目前也正在試營運跨境事業，他認為短期利潤衰退還好，畢竟有投資才有未來。