鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-17 07:00

‌



阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 副總裁張凱夫周四 (16 日) 說，該公司在電商業務中的 AI 投入已實現成本回收，初步測試顯示技術成效穩定，其中廣告支出回報率 (ROAS) 較此前提升 12%。

收支平衡！阿里巴巴：電商領域AI投入已回本 12%廣告回報率 「雙十一」GMV將暴漲（圖：Shutterstock）

張凱夫此番發言正處於市場普遍擔憂 AI 高投入低報酬的背景，以及「雙 11」預售期即將開跑之際，此時釋放正面訊號或將有助於緩解市場擔憂情緒。

‌



負責阿里電商業務 AI 應用的張凱夫周四介紹了團隊落地的一系列工具，涵蓋個人化搜尋優化、虛擬試衣精準度提升等場景。他特別強調，「兩位數的效果提升在測試中極為罕見」，並預測在即將啟動的「雙 11」預售期，AI 技術對平台商品交易總額 (GMV) 將產生「非常顯著」的拉動作用。

作為中國年度最大購物節，「雙 11」被視為檢驗 AI 價值的關鍵戰場。

儘管市場對 AI 投入報酬存疑，阿里巴巴對科技的長期押注並未動搖。今年 2 月，該集團宣布未來三年將在 AI 領域投入 3800 億元人民幣 (約 530 億美元)，上月又進一步加碼 AI 與雲端基礎設施投入，加上此次電商業務的成本回收驗證，阿里巴巴正以實際行動回應外界疑慮。

從業務基本面來看，中國電商業務仍是阿里巴巴最大收入支柱。在 6 月為止一季，該板塊營收年增 10% 至約 195.3 億美元，展現出穩健韌性。去年「雙 11」期間，天貓、京東、拼多多三大平台總銷售額年增 20.1% 至人民幣 1.11 兆元，印證消費市場復甦潛力。

阿里巴巴高層先前已將 AI 與消費並列為「兩大歷史性機會」，明確需以「歷史性規模，\ 投資把握機會。

阿里巴巴財務長 Toby Xu 坦言，目前首要任務是推動相關投入，階段內可能降低對利潤率的絕對重視，但並非忽視獲利。這一表態也凸顯了阿里巴巴在技術佈局與商業回報之間的策略平衡。