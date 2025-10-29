都與輝達合作！Uber擬部署10萬輛自動駕駛繼承車 Lucid同步加碼L4平台

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-10-29 08:03

Uber 周二（28 日）宣布，將從 2027 年開始擴充一支由輝達（Nvidia）(NVDA-US) 技術驅動的 10 萬輛自動駕駛汽車車隊，稱這一計畫有望降低向消費者提供可呼叫無人計程車（robotaxi）的成本。同日電動車廠商 Lucid(LCID-US) 也宣布，正與輝達合作，開發一款 L4 自動駕駛汽車平台。

Uber和輝達今年1月就曾建立早期合作夥伴關係。（圖：Shutterstock）

Uber 和輝達今年 1 月就曾建立早期合作夥伴關係。當時 Uber 同意向輝達提供部分駕駛數據，以幫助改進輝達的人工智慧（Ai）模型和晶片技術，從而讓汽車製造商可以據此開發自駕車。

輝達周二發布一項新的技術平台——Nvidia Drive AGX Hyperion 10，該平台讓製造商能夠為車輛配備可與兼容自動駕駛軟體協同工作的硬體和傳感器。

作為這項合作的一部分，Stellantis 將成為首批向 Uber 提供輝達驅動的自動駕駛計程車的汽車製造商之一。

根據 Uber 周二發布的聲明，Stellantis 將交付至少 5,000 輛自動駕駛計程車，供 Uber 在美國及國際市場營運。Uber 將負責這些車輛的端到端車隊管理，包括遠程協助、充電、清潔、維護、客戶服務等。

這些承諾將讓 Uber 能夠在其平台上提供更多自動駕駛計程車，從而有助於降低營運和商業化費用。該公司已與十多家自動駕駛技術開發商建立合作關係，並承諾投資其中一些公司。Uber 押注一個由無人計程車與人類司機共同組成的未來交通生態系統。

同日 Lucid 也宣布，正與輝達合作，開發一款完全自動駕駛汽車平台，力爭成為首批打造無需駕駛員監管的乘用車的汽車製造商之一。

這項合作將首先從為 Lucid 現有的 Gravity SUV 開發更先進的駕駛輔助技術開始，最終目標是利用輝達更新、更強大的 DRIVE AV 平台，該平台配備包括鏡頭、雷達、雷射雷達在內的傳感器系統，用於開發 L4 自動駕駛能力，也就是車輛可以在所有情況下自行完成駕駛任務。

Lucid 選擇與輝達合作，正值公司和整個電動車行業越來越重視面向消費者與無人計程車的高級無人駕駛系統。