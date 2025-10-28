創櫃菁英選拔聚焦AI、VR及生技 大鵬、鋐耀、泰陞獲選前三名

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-28 20:32

‌



財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（櫃買中心）長期致力於透過創櫃板與輔導資源，培育中小微新創企業成長。為發掘具備創新創意及未來發展潛力的優質公司，櫃買中心今年首次舉辦「2025 創櫃菁英選拔活動」，今（28） 日最終決選，並評選出前 3 名菁英企業依序為：大鵬科技、鋐耀精工及泰陞國際科技，為台灣新創產業再添光采。

2025創櫃菁英前三名公司代表與櫃買中心簡立忠董事長(右五)及評審委員。（圖:櫃買中心提供）

本次選拔活動反應熱烈，共吸引逾百家公司參賽，充分展現我國新創產業的多元與活力。參賽企業主要涵蓋了當前最具爆發力的幾大領域，其特色是高度聚焦於 AI 人工智慧、虛擬實境（VR）、生技醫療、綠色能源及數位內容等前瞻性產業。

‌



這些新創公司普遍具備高度技術門檻及解決方案的創新性，被視為引領未來產業轉型升級的關鍵動能。經過初選評選，共有 23 家企業進入最終決選，並在決選前接受新創總會安排的專業培訓，大幅提升了團隊梳理核心價值與簡報表達的能力。

活動由櫃買中心董事長簡立忠揭開序幕。簡立忠表示，本次活動是櫃買中心推動台灣新創產業與資本市場深度融合的具體展現。他盛讚進入決選的企業，認為其不僅具有創新的技術，更展現了無比的韌性，是經濟成長的重要基石。簡立忠期望未來能有更多創櫃板公司順利進入資本市場，最終成為國際品牌及產業領導者，藉此展現台灣資本市場的成熟與信心。

決選過程中，企業代表針對主要業務、客戶需求、目標市場及核心優勢等面向進行了精彩簡報。評審團陣容堅強，除簡立忠親自參與外，另邀請國科會科技參事汪庭安、經濟部中企署署長李冠志，以及多位企業先進共同組成，從產品創新與行銷、市場規模與需求、技術門檻、經營團隊與成長潛力等多維度進行嚴謹評比。現場也吸引了眾多投資機構與上市櫃公司代表到場共襄盛舉，期盼能媒合優質的新創標的。

在激烈的競爭之下，最終評選出的前三名菁英企業依序為：大鵬科技、鋐耀精工及泰陞國際科技。評審委員勉勵其他入選團隊持續精進、展現創新精神，勇於突破挑戰。