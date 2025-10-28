國巨9月自結純益年增25% 華新科Q3轉盈EPS 2.07元

被動元件雙雄今 (28) 日公告自結損益，國巨 *( 2327-TW ) 9 月稅後純益 22.71 億元、年增 25%，每股純益 1.11 元；華新科 ( 2492-TW ) 第三季每股純益 2.07 元，較上季虧轉盈，更較去年同期翻倍。

‌



國巨 9 月營收受惠 AI 相關應用的需求持續強勁，以及歐美地區夏季假期結束，推升營收表現；單季來看，季增幅度符合法說預估的低個位數成長，公司也預估，第三季毛利率及營益率也可望同步提升。