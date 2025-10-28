search icon



國巨9月自結純益年增25% 華新科Q3轉盈EPS 2.07元

鉅亨網記者彭昱文 台北


被動元件雙雄今 (28) 日公告自結損益，國巨 *(2327-TW) 9 月稅後純益 22.71 億元、年增 25%，每股純益 1.11 元；華新科 (2492-TW) 第三季每股純益 2.07 元，較上季虧轉盈，更較去年同期翻倍。

cover image of news article
國巨9月自結純益年增25% 華新科Q3轉盈EPS 2.07元。(鉅亨網資料照)

國巨 9 月營收 116.81 億元，月增 8.57%、12.15%，創歷史單月新高；第三季營收 330.87 億元，則為單季新高，季增 0.96%、年增 4.25%；累計前 9 月營收 969.62 億元，年增 5.78%。


國巨 9 月營收受惠 AI 相關應用的需求持續強勁，以及歐美地區夏季假期結束，推升營收表現；單季來看，季增幅度符合法說預估的低個位數成長，公司也預估，第三季毛利率及營益率也可望同步提升。

國巨預計將於 10 月 30 日召開法說，除了第三季財報、第四季及明年展望外，預期 AI 需求、被動元件價格走勢，以及併購日本芝浦電子後續合作效益等，都將是市場關注焦點。

而華新科 9 月營收 31.76 億元，年減 0.2%，稅後純益 2.1 億元，年增 4 成、每股純益 0.43 元；第三季營收 94.46 億元、年增 1%，稅後純益 10.04 億元，年增 125%，每股純益 2.07 元。

若加計上半年財報數字，華新科前三季營收 276.97 億元，年增 4.9%、稅後純益約 13.74 億元、年減約 33%，每股純益 3.46 元。

