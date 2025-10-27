〈焦點股〉國巨挾漲價題材衝漲停 市值突破5100億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-27 13:28

‌



被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 挾鉭電漲價、併購芝浦電子等題材，在台股今 (27) 日大漲下，股價延續攻勢，午盤衝上漲停 248.5，再度改寫減資後新高，市值也衝上 5100 億元。

國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

國巨旗下基美 (KEMET) 近期發出公告，由於聚合物鉭電容器產品線（KO-CAP）在多個關鍵市場領域需求大增，為此也持續快速擴大營運規模，然同時也面臨人力、材料及設備成本上升壓力。

‌



因此，基美表示，將針對 T520、T521 和 T530 系列等大型尺寸產品實施價格調整，預計自 11 月 1 日起生效。

此外，國巨上周完成對日本負溫度係數 (NTC) 熱敏電阻廠芝浦電子的公開收購，應募率達 87.3%，國巨表示，將依照日本相關法規，繼續推進取得芝浦的 100% 股權，並計劃在 2026 年第一季完成。