〈焦點股〉國巨挾漲價題材衝漲停 市值突破5100億元
鉅亨網記者彭昱文 台北
被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 挾鉭電漲價、併購芝浦電子等題材，在台股今 (27) 日大漲下，股價延續攻勢，午盤衝上漲停 248.5，再度改寫減資後新高，市值也衝上 5100 億元。
國巨旗下基美 (KEMET) 近期發出公告，由於聚合物鉭電容器產品線（KO-CAP）在多個關鍵市場領域需求大增，為此也持續快速擴大營運規模，然同時也面臨人力、材料及設備成本上升壓力。
因此，基美表示，將針對 T520、T521 和 T530 系列等大型尺寸產品實施價格調整，預計自 11 月 1 日起生效。
此外，國巨上周完成對日本負溫度係數 (NTC) 熱敏電阻廠芝浦電子的公開收購，應募率達 87.3%，國巨表示，將依照日本相關法規，繼續推進取得芝浦的 100% 股權，並計劃在 2026 年第一季完成。
國巨將於 10 月 30 日召開法說，除了第三季財報、本季及明年展望外，市場聚焦 AI 需求、被動元件價格趨勢，以及日本芝浦電子後續合作效益等重點。
