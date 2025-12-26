〈焦點股〉邁科氣冷、液冷雙引擎穩健成長 漲逾半根停板創高
鉅亨網記者劉玟妤 台北
邁科 (6831-TW) 受惠 AI 伺服器散熱需求成長，旗下氣冷與液冷散熱產品展望正向，其中，預期明年第二季液冷散熱可望有明顯貢獻營收，激勵邁科今 (26) 日漲逾半根停板，漲至 278 元，股價創歷史新天價。
邁科今天以 259 元開高，早盤一度翻黑跌至 255 元，不過盤中再度翻紅急拉，最高漲至 278 元，漲逾半根停板，股價寫歷史新高紀錄，成交量超過 1000 張。不過三大法人連續 2 個交易日賣超，合計賣超 376 張。
邁科布局液冷散熱多年，目前按照客戶排程進行中，且一切按照進度進行，預計最快明年第二季液冷散熱產品線有明顯營收貢獻。
氣冷方面，邁科表示，雖公司液冷散熱產品已逐步發酵，不過氣冷散熱仍占市場較大份額，也是目前邁科營收主要來源，且公司不斷精進氣冷相關記住，以提升散熱效率，看好明年氣冷散熱產品。
邁科進一步指出，規劃 2026 年資本支出將較 2025 年增加近 1 倍，主要支出來自於越南新廠的擴建，以及機器相關設備支出。越南新廠產能主要供應 CSP 客戶，預計明年第一季量產出貨。
延伸閱讀
