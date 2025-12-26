〈焦點股〉邁科氣冷、液冷雙引擎穩健成長 漲逾半根停板創高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-26 13:30

邁科 (6831-TW) 受惠 AI 伺服器散熱需求成長，旗下氣冷與液冷散熱產品展望正向，其中，預期明年第二季液冷散熱可望有明顯貢獻營收，激勵邁科今 (26) 日漲逾半根停板，漲至 278 元，股價創歷史新天價。

邁科氣冷、液冷雙引擎穩健成長，漲逾半根停板創高。(圖：shutterstock)

邁科今天以 259 元開高，早盤一度翻黑跌至 255 元，不過盤中再度翻紅急拉，最高漲至 278 元，漲逾半根停板，股價寫歷史新高紀錄，成交量超過 1000 張。不過三大法人連續 2 個交易日賣超，合計賣超 376 張。

邁科布局液冷散熱多年，目前按照客戶排程進行中，且一切按照進度進行，預計最快明年第二季液冷散熱產品線有明顯營收貢獻。

氣冷方面，邁科表示，雖公司液冷散熱產品已逐步發酵，不過氣冷散熱仍占市場較大份額，也是目前邁科營收主要來源，且公司不斷精進氣冷相關記住，以提升散熱效率，看好明年氣冷散熱產品。