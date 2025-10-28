鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-28 15:30

‌



賽力斯 (601127-CN) 衝刺首家「A+H」上市豪華新能源車廠目標進入倒數計時，周一 (27 日) 正式啟動招股，周五 (31 日) 截止，並在下周三 (11 月 5 日) 正式登陸港交所主板，股票代碼「9927」，發行價最高不超過每股 131.5 港元。

今年港股最大車廠IPO要來了！賽力斯 獲頂級資本護航 擬募資逾130億港元、11月5日上市（圖：Shutterstock）

中國《時代周報》報導，賽力斯此次募資規模約 131.76 億港元，若成功上市，將超越奇瑞汽車此前紀錄，成為今年港股最大車企 IPO 案，更將作為首家「A+H」兩地上市的豪華新能源車企，開啟全球化資本佈局新篇章。

‌



本次全球發售 H 股基礎發行股數為 1.002 億股，其中香港公開發售約 1002 萬股 (佔 10%)，國際發售約 9018 萬股 (佔 90%)，均可依市場狀況調整及行使超額配股權。

招股書顯示，賽力斯此次吸引 22 家基石投資者加持，陣容涵蓋海內外知名機構，在中國國內有重慶產業母基金、林園基金、廣發基金等，香港及國際資本包括雲鋒基金旗下 New Alternative(2000 萬美元)、施羅德基金 (2400 萬美元)、韓國未來資產 (2000 萬美元)。基石投資人合計認購規模可觀，彰顯市場對賽力斯長期價值的認同。

募資用途上，約 70% 將投入新能源汽車技術研發，20% 用於拓展新行銷通路、海外市場及充電網路建設，剩餘部分或用於優化供應鏈。賽力斯此前表示，發行 H 股旨在推動全球化策略，打造國際資本平台，提升綜合競爭力。

根據公開資料，與華為合作推出「問界」的賽力斯成立於 2007 年，2016 年 A 股上市，主營汽車整車及零件研發、生產與銷售，整車業務佔比超 94%。

財務數據顯示，賽力斯今年上半年營收 624.02 億元，年減 4.06%，歸母淨利 29.41 億元，年增 81.03%，獲利能力大幅提升。

股東結構方面，截至 6 月末，賽力斯股東戶數 17.75 萬，較上期減少 20.44%，人均流通股增加 25.68%，籌碼集中度提升。機構持倉動向顯示，香港中央結算、華夏上證 50ETF、華泰柏瑞滬深 300ETF 等均在今年第二季增持，反映長線資金對其看好。

二級市場方面，賽力斯周一在 A 股收跌 0.61%，成交額 40.89 億元，融資淨買進 2111.88 萬元，融資餘額 121.43 億元，處於近一年 90% 分位高位；融券餘量 8.73 萬股，11 億元，處於近一年 90% 分位高位；融券餘量 8.73 萬股，11388.333 萬元。

此次港股上市，不僅是賽力斯繼 A 股後資本市場的另一個里程碑，更標誌著其從本土新能源車廠向全球化豪華品牌的關鍵跨越。

隨著募資到位及 H 股平台搭建，賽力斯在技術研發、海外拓展等領域的投入有望加速，為後續市場競爭注入新動能。