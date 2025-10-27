鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-27 19:33

儘管美國就業市場持續降溫、政府停擺陰影未散，以及關稅帶來的成本上揚壓力籠罩，使得整體經濟下滑風險陡增，市場普遍預期聯準會（Fed）將在月底的會議上再次調降利率。在這樣的市況下，具備高品質與相對殖利率優勢的投資等級債券，格外受到全球投資人青睞。

降息加持 全球投等債ETF單周淨流入50億美元 台灣反向流出133億元。（圖：shutterstock）

截至上週五（10 月 13-17 日）一週的全球 ETF 市場，投資等級債 ETF 赫然呈現淨流入約 50 億美元（約新台幣 1,535 億元）。然而，反觀台灣投資等級債 ETF 市場，卻出現淨流出約新台幣 133 億元的奇特現象。

為何全球資金持續湧入投等債 ETF，台灣資金卻相對保留？

聯博投信 ETF 發展部副總經理鍾郁婕推估，這可能是台灣部分機構法人投資者進行資金調節或者投資部位調整所致。她強調，投資等級債市目前仍受惠於預期第四季聯準會持續降息，以及經濟放緩等因素，預估將可能持續吸引資金進駐。由於聯準會未來仍有降息空間，勢必將有助持續帶動債券殖利率下滑；投等債因較具經濟放緩抵抗力，且相對公債有較高的殖利率，投資人不妨趁勢把握目前的投資「甜蜜點」。

全台首檔主動式債券 ETF「聯博投資等級債入息主動式 ETF（00980D-TW）」自掛牌上櫃以來，受益人人數強勁成長近 4 成 1，且在 10 月 21 日除息後僅歷時 2 個交易日，隔日即迅速完成填息，顯示相當受投資人青睞。

鍾郁婕指出，聯準會降息期間，與基準利率連動性較高的中短天期債券可望下滑，00980D 目前投資組合以中短天期投等債為主，有機會為投資人追求較佳之收益機會，同時降低整體投資組合的利率風險。

00980D 於 10 月首次配息，配息金額為 0.114 元，配息預期於 11 月 13 日發放；第二次配息則預計在 11 月初公告。