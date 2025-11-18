鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-18 12:17

合勤控 (3704) 旗下兆勤今日 (18) 宣布與全球知名的中小企業端點防護領導者 Avast 建立策略合作。Avast 的商業安全解決方案與 Zyxel USG FLEX H 系列防火牆的整合，實現網路與端點的統一可見性與防護，為中小企業和管理服務提供商（MSP）簡化了資安管理。

合勤控旗下兆勤攜手捷克資安商Avast 瞄準中小企業提供整合網路與端點防護。(圖：兆勤提供)

兆勤指出，根據微軟研究顯示，過去一年有三分之一的中小企業曾遭受網路攻擊，主要因為個人裝置使用以及員工資安訓練不足。由於行動裝置、筆電、印表機、伺服器及物聯網設備等端點經常成為駭客覬覦的目標，這次合作目標以單一且簡化的資安體驗來克服這項挑戰。

過去中小企業通常分開管理網路與端點安全，需要透過不同的操作介面並手動核對。兆勤與 Avast 的合作透過為使用者帶來更智慧且簡化的體驗，在防火牆管理介面中可以即時集中查看 Avast 端點授權狀態，幫助 IT 團隊更快回應保護到期問題。

兆勤表示，本次合作也提升端點資產及其防護狀態的可見度與控制權，例如可直接透過防火牆介面操作看到防毒覆蓋，而深入的設備洞察與共享威脅情報，提供端點對端點保護並加速威脅反應，有效降低盲點。

為了滿足多元部署需求，Zyxel 致力於打造開放生態系統，提供靈活的端點選擇。除保護 Windows/MAC 電腦與 Windows 伺服器的 Avast 商務安全方案外，Zyxel 的 Astra 服務也將端點防護擴展到混合辦公環境中的遠端與行動使用者。未來公司計畫進一步擴大整合，讓中小企業擁有最大的彈性。

Avast 擁有超過 30 年的資安專業，運營全球最大威脅情報網路之一，每月阻擋數億次惡意攻擊。其端點解決方案連續獲得獨立實驗室評比頂尖名次，設計簡單、具擴展性且經濟實惠，幫助企業自動化防護並減少 IT 工作負擔。

兆勤科技總經理蔡明見表示，中小企業需要更整合的資安方案，結合兆勤先進的防火牆防護與 Avast 可信的端點安全，能幫助中小企業獲得統一的可見性和同步的防禦，讓他們以更有效且經濟的方式保護員工、數據及設備。