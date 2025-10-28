馬斯克的AI百科全書來了！Grokipedia周一上線 收錄超過88.5萬篇文章
美國科技億萬富翁馬斯克旗下 xAI 開發的線上百科全書 Grokipedia 周一 (27 日) 正式上線，卻因流量激增短暫癱瘓，隨後恢復運作，其主頁計數器顯示已收錄超 88.5 萬條由 AI 產生的條目，遠低於維基百科近 800 萬的人工編寫內容。
馬斯克先前曾多次批評維基百科存在「宣傳」與「覺醒病毒」，稱其引用偏向保守派媒體以外的資訊來源，並得到部分政治盟友支持。
馬斯克將 Grokipedia 定位為「清除宣傳」的替代方案，更稱 Grokipedia 為 xAI「理解宇宙」目標的必要步驟。該平台由 xAI 驅動的智慧助理 Grok 參與編輯，上線初期內容涵蓋馬斯克本人、競爭對手 OpenAI、川普等政治人物的條目，其中馬斯克的個人簡介稱其為「創新夢想家與玩世不恭挑釁者的融合」，並提及他每日早餐吃甜甜圈、喝健怡可樂的習慣。
值得注意的是，部分 Grokipedia 條目與維基百科內容高度相似，但未採用內嵌引用連結格式，僅在文末附免責聲明，註明內容改編自維基百科，並遵循知識共享協議。
對此，維基百科聯合創辦人 Jimmy Wales 曾質疑馬斯克的批評「與事實不符」。馬斯克上週表示，Grokipedia 的發布曾因「需要進一步工作以清除宣傳內容」而推遲。
