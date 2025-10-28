美加密貨幣ETF掀擴容潮！Solana等四隻山寨幣本周上市 香港又領先美早一天發行

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-28 11:15

‌



加密貨幣 ETF 市場正邁向多元擴張期，繼比特幣與以太幣現貨 ETF 上路後，美國市場本周將迎來四檔「山寨幣」ETF 上市，而香港也已搶先一步推出亞洲首檔 Solana 現貨 ETF，標誌著加密資產 ETF 的涵蓋範圍向更廣泛的中小市值幣種延伸。

美加密貨幣ETF掀擴容潮！Solana等四隻山寨幣本周上市 香港又領先比美國早一天發行（圖：Shutterstock）

追蹤 Solana、Litecoin 和 Hedera 三檔「山寨幣」ETF，以及灰度發行的 Solana ETF，將在周二 (28 日) 於那斯達克和紐約證交所掛牌，其中 Bitwise Solana 質押 ETF、Canary Litecoin ETF 與 HBAR ETF 也將在周二交易，灰階 Solana ETF 則於周三登場。這些產品透過紐交所、那斯達克認證的 8-A 文件實現快速上市，繞過美國證交會 (SEC) 常規的 ETF 審批流程，此舉依託於 SEC 上月採納的「商品信託通用上市標準」，為發行商提供替代路徑。

‌



值得注意的是，香港市場早已搶佔先機。華夏基金 (香港) 周一 (27 日) 發行的 Solana 現貨 ETF 在港交所掛牌，成為亞洲首檔同類產品，也是香港繼比特幣、以太幣 ETF 後核准的第三類加密貨幣現貨 ETF。該 ETF 由 OSL Exchange 提供虛擬資產交易服務，管理費 0.99%，託管及行政費用上限為淨資產的 1%。

Solana 作為全球第六大數位資產，其公鏈以高吞吐量、低交易費著稱，在去中心化金融 (DeFi)、NFT 等領域進展顯著，但今年來價格表現疲軟，最新價格較高點下跌約 36%。

市場對「山寨幣」ETF 的熱情正持續升溫。根據《彭博資訊》數據，目前約有 130 檔與小型加密貨幣相關的 ETF 申請正在等待 SEC 審批，涵蓋 Polkadot、Chainlink、迷因幣狗狗幣等代幣。

這一申請潮源自於美國監管環境的寬鬆轉向，發行商試圖複製比特幣、以太幣 ETF 的成功，搶佔加密資產配置的先機。

儘管美國政府 10 月 1 日起關門停擺，SEC 暫停常規申請審查，但透過 8-A 文件上市的路徑仍為產品落地打開窗口。分析師先前甚至將 Solana ETF 核准機率定為 100%，足見市場對這波擴容的預期之高。

對於這波「山寨幣」ETF 的快速落地，市場反應分化。Canary 執行長 Steven McClurg 將其視為「加密貨幣行業關鍵一年的里程碑」，強調 Litecoin 具備「驗證過的安全性、可靠性及企業級應用場景」，認為 SEC 註冊的工具將為投資者提供合規的加密資產部位。

TMX VettaFi 指數策略主管 Jane Edmondson 指出，發行商正利用「更有利的監管環境」搶跑，即便預測「山寨幣贏家」困難，也不願錯過佈局時機。

但熱鬧背後，風險如影隨形。「山寨幣」ETF 面臨的首要挑戰是底層資產的高波動性。華夏基金（香港）在風險提示中明確，Solana 作為數位資產歷史有限，價格波動劇烈，例如在 2021 年 11 月至 2023 年 1 月，Solana 價格曾暴跌 96%。

Marex Solutions 資深策略師 Ilan Solot 則直言，將山寨幣包裝成 ETF 存在「流動性淺薄、代幣稀釋、市值規模小」等重大障礙，「數千檔 ETF 推出後無存續性，最終只有少數能獲得有意義的資金流入」。

事實上，這波擴容的本質是加密貨幣 ETF 從「主流共識」向「細分資產」的延伸，既反映資產市場對加密貨幣資產接受度的提升。