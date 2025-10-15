鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-15 16:20

在聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 釋放本月將再次降息的訊號後，大宗商品市場受到鼓舞，銅價隨之反彈，漲幅一度高達 1.1%。參加業內規模最大的年度會議的交易員們表示，每噸 12000 美元的銅價已經不遠。

銅價反彈 交易商看好挑戰每噸1.2萬美元(圖:shutterstock)

在地緣政治局勢緊張、大宗商品價格連續數日大幅波動後，鮑爾的演講提振了大宗商品價格。鮑爾表示，經濟前景與 9 月時並無變化，當時聯準會預計今年還會再進行兩次降息。

聯準會的寬鬆政策預期將支撐市場需求，加上全球各地發生了多起重大的礦場停產事件，導致供應受限，共同成為近幾個月來支撐銅價的主要動力。銅價上周已飆升至自 2024 年 5 月以來的高點。

在倫敦金屬交易所周 (LME Week) 的活動中，交易員普遍表達了樂觀預期。中國礦業巨頭洛陽鉬業集團 (CMOC Group) 貿易部門負責人 Kenny Ives 預測，今年底銅價可能收於每噸 11000 美元，甚至可能達到 12000 美元。

水星能源集團 (Mercuria Energy Group) 金屬研究主管 Nick Snowdon 表示，鑑於嚴重的供應中斷以及投資資金持續流入大宗商品，尤其是金屬領域，銅價「很容易」就能達到每噸 12000 美元的高位。

這一預測將使銅價突破歷史紀錄，其在倫敦金屬交易所的史上最高價格，是 2024 年 5 月的每噸 11104.50 美元。周三，銅價上漲 1%，截至上海時間下午 2 點 01 分，報每噸 10687 美元。

然而，市場情緒仍面臨地緣政治的波動。過去一周，金屬市場持續追蹤中美兩國在下個月貿易安排到期前所展現的立場變動。美國總統川普最新採取行動，威脅可能停止與中國進行食用油貿易，以報復中國停止購買美國大豆。

此外，業界也存在更謹慎的聲音。托克集團 (Trafigura Group) 金屬和礦產分析主管 Graeme Train 表示，中國可能已經度過了最新一輪工業周期的頂峰，而價格通常會滯後該轉折點 3 到 6 個月。