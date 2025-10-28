鉅亨網編輯林羿君 2025-10-28 09:58

‌



《朝鮮日報》引述消息人士報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳將於 30 日，與三星電子執行董事長李在鎔、現代汽車集團執行董事長鄭義宣在首爾舉行「三方會談」。據悉，正將人工智慧（AI）應用於自駕車和機器人領域的現代汽車，也將與輝達討論合作方案。

AI聯盟再升級！黃仁勳30日首爾見李在鎔與鄭義宣。(圖:shutterstock)

報導稱，黃仁勳將於 30 日參加在首爾 COEX 舉辦的輝達 GPU「GeForce」韓國上市 25 週年紀念活動之後，與李在鎔、鄭義宣兩位會長共進晚餐。李在鎔、鄭義宣自 28 日起便在慶州出席「APEC CEO 高峰會」相關活動，將專程前往首爾與黃仁勳會面。

‌



事實上，三人已非首次會面，他們曾在今年 8 月底於美國舉行的「韓美商務圓桌會議」活動上見過面。

這次晚餐會晤中，預計黃仁勳將與李在鎔討論多種商業合作方案，包括在 AI 半導體核心高頻寬記憶體（HBM）的採用等。據悉，三星電子的第五代 HBM 產品「HBM3E 12 層堆疊」已通過輝達的測試，即將開始供貨，而第六代產品 HBM4 的開發也進展順利。

現代汽車集團在 1 月時與輝達簽署了戰略合作夥伴關係，這是全球汽車業界首次達到「AI 聯盟」等級的合作。內容包括在機器人、自駕車、智慧工廠等新興業務領域進行全方位合作。

擁有機器人專業公司「波士頓動力」（Boston Dynamics）的現代汽車，正以輝達的平台為基礎開發 AI 機器人，並模擬智慧工廠等，加速兩家公司在「移動出行創新」（Mobility Innovation）方面的合作。