search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估下修至5.41元，預估目標價為440.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.57元下修至5.41元，其中最高估值9.14元，最低估值2.48元，預估目標價為440.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.14(9.14)29.8531.5739.38
最低值2.48(2.48)15.4317.624.05
平均值6.08(6.04)20.3625.0531.07
中位數5.41(5.57)18.9525.3230.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.18億49.69億51.05億56.08億
最低值20.12億33.61億36.40億36.08億
平均值23.59億40.56億43.75億44.40億
中位數23.56億40.22億42.85億43.45億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-1,925.9210.3817.67
營業收入8.74億14.35億18.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTLN

相關行情

台股首頁我要存股
Talen Energy Corp407.81+6.25%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty