鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估上修至5.24元，預估目標價為430.00元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.94元上修至5.24元，其中最高估值9.14元，最低估值2.48元，預估目標價為430.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.14(9.14)29.7430.1136.54
最低值2.48(2.48)15.717.624.05
平均值5.73(5.74)20.3324.3330.36
中位數5.24(4.94)19.3524.9130.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.18億49.69億51.05億54.65億
最低值20.12億26.81億28.75億36.08億
平均值22.89億39.33億41.93億44.11億
中位數23.00億40.21億42.52億43.45億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-1,925.9210.3817.67
營業收入8.74億14.35億18.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股

台股首頁我要存股
