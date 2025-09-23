鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估上修至5.24元，預估目標價為430.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.94元上修至5.24元，其中最高估值9.14元，最低估值2.48元，預估目標價為430.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.14(9.14)
|29.74
|30.11
|36.54
|最低值
|2.48(2.48)
|15.7
|17.6
|24.05
|平均值
|5.73(5.74)
|20.33
|24.33
|30.36
|中位數
|5.24(4.94)
|19.35
|24.91
|30.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.18億
|49.69億
|51.05億
|54.65億
|最低值
|20.12億
|26.81億
|28.75億
|36.08億
|平均值
|22.89億
|39.33億
|41.93億
|44.11億
|中位數
|23.00億
|40.21億
|42.52億
|43.45億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1,925.92
|10.38
|17.67
|營業收入
|8.74億
|14.35億
|18.08億
詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 降息綠燈亮起，該配置哪類資產？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估下修至5.6元，預估目標價為415.00元
- 高盛公布對沖基金最愛14檔股票 科技股續領風騷
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估下修至5.83元，預估目標價為405.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估上修至5.93元，預估目標價為403.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇