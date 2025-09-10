search icon



鉅亨速報

Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估下修至5.6元，預估目標價為415.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.72元下修至5.6元，其中最高估值9.14元，最低估值2.48元，預估目標價為415.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.14(9.14)28.129.9535.43
最低值2.48(2.48)15.717.612.21
平均值5.91(6.13)19.823.423.9
中位數5.6(5.72)18.2424.9124.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.18億49.69億51.05億50.92億
最低值20.18億26.81億28.75億38.01億
平均值23.22億38.72億41.12億43.82億
中位數23.17億40.22億42.17億42.54億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-1,925.9210.3817.67
營業收入8.74億14.35億18.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

