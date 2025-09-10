鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估下修至5.6元，預估目標價為415.00元
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.72元下修至5.6元，其中最高估值9.14元，最低估值2.48元，預估目標價為415.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.14(9.14)
|28.1
|29.95
|35.43
|最低值
|2.48(2.48)
|15.7
|17.6
|12.21
|平均值
|5.91(6.13)
|19.8
|23.4
|23.9
|中位數
|5.6(5.72)
|18.24
|24.91
|24.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.18億
|49.69億
|51.05億
|50.92億
|最低值
|20.18億
|26.81億
|28.75億
|38.01億
|平均值
|23.22億
|38.72億
|41.12億
|43.82億
|中位數
|23.17億
|40.22億
|42.17億
|42.54億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1,925.92
|10.38
|17.67
|營業收入
|8.74億
|14.35億
|18.08億
詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
