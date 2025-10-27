search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState Corporation(SSB-US)EPS預估上修至7.6元，預估目標價為115.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對SouthState Corporation(SSB-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.41元上修至7.6元，其中最高估值7.78元，最低估值7.09元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.78(7.78)9.610.5
最低值7.09(6.65)8.99.45
平均值7.49(7.37)9.310.18
中位數7.6(7.41)9.3610.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值26.74億28.10億29.69億
最低值23.87億27.24億28.50億
平均值26.29億27.58億29.27億
中位數26.64億27.50億29.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.196.716.606.466.97
營業收入10.86億13.89億17.05億22.34億24.50億

詳細資訊請看美股內頁：
SouthState Corporation(SSB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSSB

相關行情

台股首頁我要存股
SouthState Corporation90.6+0.14%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty