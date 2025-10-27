鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState Corporation(SSB-US)EPS預估上修至7.6元，預估目標價為115.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對SouthState Corporation(SSB-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.41元上修至7.6元，其中最高估值7.78元，最低估值7.09元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.78(7.78)
|9.6
|10.5
|最低值
|7.09(6.65)
|8.9
|9.45
|平均值
|7.49(7.37)
|9.3
|10.18
|中位數
|7.6(7.41)
|9.36
|10.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.74億
|28.10億
|29.69億
|最低值
|23.87億
|27.24億
|28.50億
|平均值
|26.29億
|27.58億
|29.27億
|中位數
|26.64億
|27.50億
|29.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.19
|6.71
|6.60
|6.46
|6.97
|營業收入
|10.86億
|13.89億
|17.05億
|22.34億
|24.50億
詳細資訊請看美股內頁：
SouthState Corporation(SSB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState CorporationSSB-US的目標價調降至115元，幅度約4.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState Corporation(SSB-US)EPS預估上修至7.2元，預估目標價為116.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股PKX-US的目標價調降至71.5元，幅度約3.26%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安特吉ETR-US的目標價調升至102元，幅度約3.03%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇