【時事觀察】川普亞洲行橫掃 APEC：川習會前哨戰啟動，關稅停火與供應鏈重排將引爆行情？

鉅亨研報


一、交易型外交回歸

【時事觀察】川普亞洲行橫掃 APEC：川習會前哨戰啟動，關稅停火與供應鏈重排將引爆行情？ (圖:shutterstock)

川普亞洲行以「雙邊交易」為軸，從東協到 APEC 連環出牌：重塑關稅條件、催動關鍵礦產與半導體供應鏈去風險。市場關注點聚焦「停火紅利」能否落地——若關稅威脅降溫、稀土管制延後，風險資產可望迎來釋壓性反彈，川普亞洲行與 APEC、川習會三大關鍵詞成為下一波資金的風向儀。


二、美日、美韓與川習會

東京站預期檢視 5500 億美元對美投資協議，日本或以「買美貨＋安保加碼」換取彈性；慶州美韓峰會聚焦 3500 億投資結構、汽車關稅從 25% 降至 15% 的機會、技術人員簽證解套。壓軸「川習會」則以關稅停火、大豆採購與芬太尼合作為可量化交換，並針對稀土出口管制尋求時間換空間。

三、紅利之外的三個問號

停火是否附帶嚴格驗證機制？「投資換關稅」的可持續性如何？科技與國安灰區（補貼、數位與晶片規範）會不會再成變數？川普亞洲行、APEC 與川習會若只「說一半留一半」，資金路徑可能先樂觀、後分歧——誰最受惠、誰暗藏風險，關鍵線索已浮現……>> 立即前往豐雲學堂看更多

