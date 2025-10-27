法律 × 科技 × 財富管理三強聯手　盈科(律所)、CMA+、SESG打造一站式海外服務平台

SESG 2025-10-27 15:23

為支援企業「出海」，香港特別行政區行政長官李家超先生於 2025 年《施政報告》提出整合香港的外地辦事處，包括投資推廣署（投資署）、香港貿易發展局及香港駐內地的辦事處，組成一站式平台，成立出海專班，主動招攬有意拓展海外業務的內地企業以香港為平台「出海」。

圖左而右分別為CMA+劉欣健博士，CMA 檢定中心林俊康首席營運總監，盈科全球董事會董事韓笑先生，盈科律師事務所杜珠聯律師，SESG首席執行官邢啟賢先生。

為支持兩岸三地企業及人才「出海」，10 月 21 日，三方機構 : CMA 檢定中心旗下的科技商品化平台 CMA+、盈科律師事務所、許杜岑律師事務所有限法律責任合夥北京市盈科（香港）律師事務所、與 SESG 企業．家．國際集團代表舉辦了一場別具意義的《盈科律師事務所、CMA+ 及 SESG 企業及人才出海平臺》啓動儀式。三方共同拼合「黃金鑰匙」的儀式——這把鑰匙象徵著商業科技、法律與財富管理三大專業領域的強強聯手，也標誌著我們支援企業與人才出海的全方位合作正式啟動！

盈科全球董事會董事，北京市盈科（香港）律師事務所執行主任，韓笑主任提出： 「盈科律師事務所和 CMA+、SESG 家辦金融諮詢集團的本次攜手，展示著共同的願景，彙聚資源、協同發力，共同支援企業國際化發展、推動創新科技項目落地，並為人才引進與企業發展提供全方位、高價值的專業服務。盈科在中国大陸擁有超過 120 家律所及 1 家粵港澳連營所，網絡覆蓋 104 個國家 / 地區的 199 個國際城市，作為連接內地與香港的法律橋樑，將積極聯動盈科律師機構全球網路，為客戶提供專業的法律支援與市場接入服務。」

許杜岑律師事務所有限法律責任合夥合夥人，盈科律師事務所香港金融併購業務中心主任，盈科全球家族辦公室中心主任杜珠聯律師提出：「許杜岑律師事務所，在香港為盈科全球開拓了家族辦公室，企業投融資，出海並購的全方位法律服務。通過與北京市盈科（香港）律師事務所的聯營，我們能為兩岸三地及世界各地 客戶做不同形式的跨境法律業務。此次合作不僅是資源的整合，更是理念的共鳴。期待通過定期交流、協同推廣與深度合作，共同為企業與人才搭建橋樑，助力他們把握機遇、實現夢想。」

CMA 檢定中心首席營運總監林俊康先生闡述 ： 「我們銳意推動本土創科發展至國際市場為長遠發展目標，因此由概念到科研成果商品化，再由商品化到小批量生產的品質技術支援，是環環相扣，缺一不可的「新質生產力」目標。「海爾智慧康養」、「重慶小麵」、「雲南山參有約」及廣西農產品是我們今年成功出海的企業。」

SESG 企業．家．國際集團首席執行官邢啟賢先生發言 ：「SESG 作為專業的商業諮詢與國際風險管理平台，致力於透過實戰經驗，協助企業主及律師深入理解不同行業的跨境營運特點與潛在法律挑戰，從而更精準地掌握客戶需求。平台整合全球多地的金融合約架構，以滿足法律合規要求、市場動態與文化差異，為出海企業與國際化人才提供一站式風險評估、企業出海策劃、資產配置策略，搭建起安全、高效且可信賴的企業及家族架構，合作橋樑，助力其在複雜多變的國際環境中高效並穩健發展。」

此次聯盟的成立，正是為了匯聚各方優勢，為兩岸三地提供堅實後盾。

《盈科律師事務所、CMA+ 及 SESG 企業及人才出海平臺》啓航禮，三方代表

關於盈科律師事務所

北京市盈科律師事務所是一所全球化法律服務機構，成立於 2001 年，總部設在北京，是聯合國南南合作全球智庫網路聯合創始機構，累計為全球超過 286 萬名客戶提供了高品質法律服務，並自 2022 年以來在 Global 200 全球律師人數排名中蟬聯第一。

盈科律師事務所在中國大陸地區擁有 124 家律所及 1 家粵港澳聯營律所，截至今日，盈科全球法律服務網絡已經覆蓋了 104 個國家和地區的 199 個國際城市。成立 20 年來，累計為超過 1650000 家海內外企業提供高度滿意的法律服務。在全國層面設立專業委員會 45 個、法律服務中心 21 個、專業部門 1000 餘個，滿足客戶在各個法律領域、全球範圍的法律服務需求。

關於 CMA 檢定中心及 CMA+

CMA 檢定中心（前稱廠商會檢定中心）由廠商會於 1979 年成立，40 多年來已發展成為一所具規模的品質保證中心，專門從事檢測，驗貨和認證服務。作為一所獲香港實驗所認可計劃 (HOKLAS) 認可的第三方實驗室和香港檢驗機構認可計劃 (HKIAS) 認可的檢驗機構，CMA 檢定中心擁有一支充滿活力的專業團隊，於全球迅速發展，目前全球網絡已擴大至亞洲、中東、歐洲和北美洲等 12 個支點，其專業人員團隊和服務領域亦不斷擴大，為各行各業的供應鏈中每一個單位提供全面和度身定制的解決方案。

CMA+ 是 CMA 檢定中心旗下設立的科技商品化平台，以推動創科、專業中間性試驗及認證，給予企業靈活且高效的生產及市場推廣方案，運用科技支援業界更上一層樓。平台旗下的中試轉化中心（Pilot Manufacturing Center, PMC） 提供設備完善的實驗生產空間，讓初創企業能進行樣品製作、小批量試產與自動化整合，實現「技術轉化為產品」的關鍵一步。

