退休族回鍋職場有7成嘆老本不夠！存到2665萬「大滿退」達成率不及1/4

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-29 10:00

‌



歡慶重陽節的同時，處於「缺工潮」時代的中高齡勞工，根據 yes123 求職網最新「熟齡勞工生活困境調查」結果顯示，逾三成已退休族被迫重返職場，7 成是因退休準備金不足，而熟齡勞工預估應準備的退休金，平均高達 2,665 萬元。然而平均達成率僅有 23.8%，專家建議若 60 歲退休、活到 80 歲計算，20 年約需 639 萬元的「平價版」較易達成。

回鍋職場的退休族有7成嘆老本不夠！存到2665萬「大滿退」達成率不及1/4。（圖：shutterstock)）

調查指出，在 45 歲 (含) 以上的「熟齡會員」中，平均預計退休年齡為 63.3 歲，略晚於去年的 63 歲。其中有高達三成的熟齡族將退休年齡訂在「65 歲以上～70 歲不到」，甚至有 15.4% 預計要到「70 歲 (含) 以上」才能退休。

‌



然而，在實際現況上，僅有 6.5% 屬於「目前退休中」，而高達 33.2% 的人屬於「曾經退休過，但又重返職場」（即「二度就業」）。選擇「二度就業」的勞工中，更有高達 60.4% 透露，重返職場後的薪資水準「比之前低」。

至於一度退休卻又重返職場的主因，在可複選狀況下，前三大理由依序為：「覺得退休金準備不夠」（70.5%）、「想分擔家計、貸款、負債」（64.4%），以及「仍有長輩要扶養」（38%）。其他如「生活無趣」（36.1%）、「仍有子女要扶養」（34.7%），以及「子女工作、收入不穩定」（30.4%）也榜上有名，顯示「財務壓力」與「三明治困境」是熟齡勞工「退而不休」的兩大關鍵。

進一步就「財務面」來看，在「尚未退休」的熟齡勞工中，仍有高達 41% 坦言自己是「月光族」，每月薪水幾乎花光甚至透支。即便不是月光族，這群熟齡勞工平均每月也僅能存下 5,816 元。值得注意的是，有 40.1% 的熟齡族是等到「40 歲以後」才開始存退休金。

在「生活無虞」的前提下，熟齡勞工預估應準備的退休金，平均高達 2,665 萬元。然而，截至目前為止，平均達成率僅有 23.8%，等於準備退休金的「缺口比率」已上看 76.2%。若以已存到的 634 萬元推算，退休金缺口仍有 2,031 萬元。

不過，yes123 求職網發言人楊宗斌指出，若以主計總處去年度「平均每人月消費支出」26,640 元，並假定 60 歲退休、活到 80 歲計算，20 年的基本開銷換算下來，約需 639 萬元。這個「平價版」的退休金數字，其實與熟齡族平均已存到的 634 萬元相去不遠。