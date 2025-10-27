鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-27 15:50

周一 (27 日) 公布的數據顯示，受外國投資者大舉購買半導體及其他藍籌股的強勁推動，南韓基準股指在 G20 主要股指中，於今年錄得了最快的漲幅。

韓股KOSPI指數今年表現在G20稱冠 外資搶買助力飆升(圖:shutterstock)

根據韓聯社旗下金融部門 Yonhap Infomax 數據，從去年 12 月 30 日至上周五 (24 日) 期間，KOSPI 指數累計上漲 64.27%，即 1542.1 點。數據同時顯示，KOSPI 是 G20 股指中唯一一個在此期間漲幅超過 60% 的指數。

做為表現第二高的股指，日本的日經 225 指數在同一 10 個月期間的漲幅為 25.98%，與 KOSPI 的漲幅差距顯著。

分析人士指出，KOSPI 如此迅速的上漲，主要歸功於外國投資者的強勁購買活動，他們積極搶購了包括半導體股在內的市場重量級股票。

根據南韓證券交易所 (KRX) 的數據，從本月初到上周五，外國投資者淨買入了總值 5.2 兆韓元 (約 36 億美元) 的股票。這一淨買入總額遠超機構投資者的買入量 (2.5 兆韓元) 的兩倍以上。

LS 證券分析師 Choi Kwang-hyuk 指出，外國投資者之所以成為積極的淨買家，是基於兩大預期：一是人工智慧 (AI) 投資周期的好轉將使半導體產業受益；二是對南韓政府推動股市提振措施抱持正面積極的展望。

受到這一波牛市的影響，南韓股市迎來了多項里程碑。截至周一上午 11 點 30 分，KOSPI 指數交易於 4032.44 點，這是韓股基準指數史上首次突破 4000 點大關。

頂級藍籌股也同步飆升至歷史新高。其中，晶片巨頭三星電子股價首次突破了 10 萬韓元；而 SK 海力士也在盤中創下了 53 萬韓元的歷史新高。

分析師們普遍預計 KOSPI 的上漲趨勢將持續一段時間。Daishin 證券分析師 Kim Young-il 預期，KOSPI 有望維持上升趨勢直到 2026 年上半年。