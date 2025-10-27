鉅亨網編輯林羿君 2025-10-27 11:40

韓國總統李在明 24 日接受彭博電視專訪時表示，韓國對美國的 3,500 億美元投資承諾仍因所有關鍵細節而存在重大分歧，意味著雙方可能無法在川普抵訪韓國參加 APEC 峰會之前達成貿易協議。

韓總統李在明：3500億美元對美投資案 仍存重大分歧。（圖：REUTERS/TPG）

李在明指出，「投資方式與規模、時間表以及如何分擔損失和分配收益，所有這些仍然是癥結所在。」

兩位領導人計劃於 29 日在韓國慶州舉行的 APEC 峰會期間舉行會談。這項投資承諾是鞏固兩國貿易協定的關鍵支柱，該協定最初於 7 月草擬，延遲簽署已導致韓國汽車製造商處於競爭劣勢。

李在明進一步指出，「討論仍在進行中，雖然存在一些意見分歧，但延遲並不一定意味著這是一個失敗，因此，我希望大家能保持耐心。」

就在李在明請求大眾給予時間之際，韓國的汽車製造商正面臨美國徵收 25% 的關稅，而他們的日本競爭對手則已享有 15% 的稅率。不過，李在明淡化了與日本協議的比較，表示首爾也可以藉鏡歐盟與川普談判的方式。

李在明稱，「韓國是美國的盟友和朋友，所以我們相信我們將能夠達成一個各方都能接受的、理性的結果，這也是必須做到的。」

採訪中，李在明也談到了他的中國政策和國防議題。「美國當然會試圖將其利益最大化，但絕不能達到對韓國造成災難性後果的程度。」

儘管李在明和首爾其他高級官員指出雙方仍存在重要分歧，但川普在從華盛頓前往亞洲時告訴記者，美國「非常接近」與韓國達成協議。