台電369億海底管線標案爆爭議 台電：工程會判定程序合法 最終採最有利標
鉅亨網記者張韶雯 台北
有關今 (15) 日媒體報導台電辦理台中到通霄的海底輸氣管線工程標案，報導內容引述業者提出之相關質疑，台電澄清，本案招標流程皆公開透明、依法辦理。且發布以下三點澄清聲明：
一、本案經多次公開招標流標，台電務實檢討招標資格及預算
原委由顧問公司進行市場調查及招商廠商並詢價後，概估預算金額為 304 億。前兩次公開招標皆因不滿三家流標，僅一家廠商參標且報價高出預算約 4 成。台電再度辦理公開招商說明會，檢討適度放寬廠商投標資格及調整預算，經評估確有受到國際事件導致燃油指數、海上貨運指數、匯率影響，並參酌近年佈管拋石工程合約金額調幅，將預算新台幣 304 億上調增加 2 成至 369 億。
二、工程會認定本案招標程序無違法
招標期間有投標廠商認為本公司放寬廠商資格違法而向工程會申訴。後經工程會判斷書明確指出，本案招標程序並無違法。
三、本案採最有利標符合工程會鼓勵精神
本案考量工程品質、相關期程及專業技術能力，且符合工程會頒布之政府採購決標方式參考原則，金額大、案情複雜、不同廠商之標的難訂統一比較規範及巨額工程適宜採最有利標，故最終採最有利標辦理，全程依法合規。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇