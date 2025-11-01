Joe Lu 2025-11-01 10:00

科技七巨頭壓軸的驚人財報，為創紀錄但劇烈波動的月份劃下句點。

【Joe’s華爾街脈動】蘋果與亞馬遜財報掃除陰霾，推動市場飆升 (圖：業者提供)

摘要

儘管週間出現顯著波動，但在強勁的科技股反彈帶動下，美股在 10 月最後一個交易日飆升，為主要指數創紀錄的月份劃下句點。

亞馬遜與蘋果驚人的財報，完全扭轉了 Meta 和微軟支出警訊所帶來的負面情緒，帶動那斯達克指數急遽上漲。

公債殖利率微幅走高，反映了股市的風險偏好情緒，但聯準會本週稍早的鷹派基調，持續限制公債出現大規模拋售。

新宣布的美中貿易休兵協議雖提供了正面的宏觀背景，但其市場影響力完全被大型科技股的財報焦點所掩蓋。

關鍵的「川習會」就主要貿易議題達成為期一年的緩和協議，移除了市場一項重大的不確定性來源。

本週市場對少數大型股的極度依賴展露無遺，亞馬遜 (Amazon) 與蘋果 (Apple) 驚人的財報獨力將市場從一場由市場情緒驅動的深度拋售中拯救出來。(全文未完)