鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-27 09:20

中國國營媒體週日（26 日）晚間報導指出，中國多架轟 - 6K 戰略轟炸機近日飛近台灣周邊空域，進行所謂「對抗演練」。這項軍事行動發生在美國總統川普與中國國家主席習近平預定於本週在南韓舉行「川習會」前夕，引發國際關注。

中國稱轟炸機繞台演練！川普與習近平會晤前夕釋軍事訊號？(圖：Shutterstock)

《路透》引述中國央視軍事頻道官方微博消息指出，近日其東部戰區部隊進行了以實戰為導向的訓練，主要測試其在「空中封鎖」與「精確打擊」等領域的作戰能力，但未透露具體日期。

報導補充說：「多架殲 - 10 戰機以戰鬥編隊飛往指定目標空域，多架轟 - 6K 轟炸機則前往台灣島周邊海域與空域，進行模擬對抗演練」，但並未透露具體地點。

轟 - 6K 是一型可搭載核武器的戰略轟炸機。

報導同時指出，以「實際行動捍衛國家主權和領土完整，維護億萬人民的和平與幸福，是我們的莊嚴承諾」。

此外，中國央視播出的影片中還展示了一段投擲炸彈的畫面，一名空軍軍官在片段中表示「台灣海岸清晰可見」，但從畫面中無法確定是否真的能看到陸地。

中國國防部尚未回應此事，而台灣國防部則暫無評論。

值得注意的是，川普與習近平預計本週在南韓舉行的區域峰會期間會面，討論美中貿易爭端。

不過，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）近日表示，台灣不必對這次會談感到憂慮。