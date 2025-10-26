不排除SMR！經濟部首度鬆口核能新「選項」 強調能源轉型方向不變

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-26 09:42

‌



針對近期各界對能源轉型議題的關注，經濟部昨 (26) 日重申，我國能源轉型政策方向不變，已於 2024 年提出二次能源轉型政策，涵蓋「以氣代煤、推動多元綠能、導入儲能及強化電網韌性與深度節能」，並主動提及不排除小型模組化反應爐（SMR）等先進核能技術，但要在技術更安全、核廢有解及凝聚全民共識的三個前提之下。

不排除SMR！經濟部首度鬆口核能新「選項」 但前提要符合3條件。（鉅亨網資料照）

經濟部指出，台灣能源政策正與國際趨勢高度一致，持續降低燃煤依賴並大力發展再生能源。最值得關注的是，2024 年燃煤發電占比已降至 39%，首次低於燃氣占比的 42%，而再生能源則達到 12%，這標誌著能源結構轉型的重要里程碑。未來將以天然氣作為橋接能源，逐步取代高碳排的燃煤發電，配合多元綠能與深度節能，朝向 2030 年「燃氣 50%、再生能源 30%、燃煤 20%」的電力結構目標邁進。

‌



經濟部強調，發展再生能源不僅是國際趨勢，更是全球提升產業競爭力的關鍵。全球已有 133 國響應 COP28 所倡議的 2030 年前全球再生能源增加為三倍，顯示再生能源已是淨零轉型的主流方向。

在確保能源轉型目標的同時，經濟部將供電穩定視為政策推動的核心。台電公司自 2022 年起啟動了為期 10 年、總經費高達 5645 億元的「強化電網韌性建設計畫」，透過分散、強固、防衛三大主軸，推動現行電網系統升級，以提高全國電網面對突發事故的因應能力。全面改善後成效斐然，近年全國停電情況明顯下降，2024 年配電事故停電件數較 2012 年減少逾 1.3 萬件，降幅達 65%，顯示供電穩定度已大幅精進。

此外，考量天然氣占比增加，政府已規劃將天然氣安全存量自現行 11 天逐步提升至 2027 年 14 天以上，並透過來源多元化與中長期契約確保進口穩定，以降低能源供應風險。

針對備受關注的先進核能技術（如小型模組化反應爐 SMR），經濟部表示，將持續關注國際發展動態。對此政府持開放態度，在「未來技術能更安全、核廢料問題獲解，且能凝聚全民共識」三前提下，不排除任何有助於達成淨零目標的選項。