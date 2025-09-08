鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為43.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.5元下修至1.44元，其中最高估值2.1元，最低估值0.61元，預估目標價為43.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.1(2.1)
|2.66
|2.66
|2.61
|最低值
|0.61(0.61)
|1.17
|0.95
|1.02
|平均值
|1.46(1.47)
|1.78
|1.69
|1.49
|中位數
|1.44(1.5)
|1.75
|1.6
|1.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|77.93億
|88.93億
|95.65億
|92.50億
|最低值
|69.25億
|75.48億
|71.33億
|68.40億
|平均值
|73.16億
|81.80億
|82.49億
|80.91億
|中位數
|72.96億
|81.59億
|81.95億
|81.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.21
|4.30
|4.84
|3.46
|0.46
|營業收入
|66.71億
|107.53億
|133.01億
|111.22億
|66.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 告別選擇困難！這檔ETF聚焦龍頭成長股
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估下修至1.43元，預估目標價為47.64元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估下修至1.52元，預估目標價為47.71元
- 冶煉產能激增點燃定價戰 加日礦商對簿公堂、傳統體系現裂痕
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.91元，預估目標價為10.33元
下一篇