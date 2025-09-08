鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為43.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.5元下修至1.44元，其中最高估值2.1元，最低估值0.61元，預估目標價為43.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.1(2.1)2.662.662.61
最低值0.61(0.61)1.170.951.02
平均值1.46(1.47)1.781.691.49
中位數1.44(1.5)1.751.61.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值77.93億88.93億95.65億92.50億
最低值69.25億75.48億71.33億68.40億
平均值73.16億81.80億82.49億80.91億
中位數72.96億81.59億81.95億81.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.214.304.843.460.46
營業收入66.71億107.53億133.01億111.22億66.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSTECK

