鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)EPS預估上修至23.86元，預估目標價為875.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.44元上修至23.86元，其中最高估值26.37元，最低估值22.65元，預估目標價為875.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.37(24.04)
|31.05
|29.89
|最低值
|22.65(22.51)
|24.92
|27.06
|平均值
|24.32(23.28)
|27.5
|28.77
|中位數
|23.86(23.44)
|26.67
|29.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|88.43億
|101.67億
|102.89億
|最低值
|82.08億
|89.03億
|96.01億
|平均值
|84.54億
|93.76億
|100.34億
|中位數
|83.71億
|92.61億
|101.22億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.09
|3.93
|6.82
|9.01
|14.60
|營業收入
|28.57億
|30.74億
|41.40億
|52.07億
|70.27億
詳細資訊請看美股內頁：
Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
