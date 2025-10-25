鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)EPS預估上修至23.86元，預估目標價為875.00元

search icon



Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)EPS預估上修至23.86元，預估目標價為875.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.44元上修至23.86元，其中最高估值26.37元，最低估值22.65元，預估目標價為875.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值26.37(24.04)31.0529.89
最低值22.65(22.51)24.9227.06
平均值24.32(23.28)27.528.77
中位數23.86(23.44)26.6729.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值88.43億101.67億102.89億
最低值82.08億89.03億96.01億
平均值84.54億93.76億100.34億
中位數83.71億92.61億101.22億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.093.936.829.0114.60
營業收入28.57億30.74億41.40億52.07億70.27億

詳細資訊請看美股內頁：
Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSFIX

