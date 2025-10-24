鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估下修至-1.6元，預估目標價為157.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.57元下修至-1.6元，其中最高估值-1.21元，最低估值-3.13元，預估目標價為157.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.21(-0.95)
|0.64
|3.83
|4.85
|最低值
|-3.13(-3.13)
|-3.2
|0.73
|2.34
|平均值
|-1.77(-1.74)
|-0.42
|2.16
|3.71
|中位數
|-1.6(-1.57)
|-0.41
|2.08
|3.83
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|54.80億
|140.00億
|250.70億
|297.38億
|最低值
|51.54億
|108.93億
|157.01億
|241.40億
|平均值
|52.89億
|122.53億
|183.02億
|258.35億
|中位數
|52.76億
|120.87億
|177.50億
|247.31億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.07
|-1.28
|-2.02
|營業收入
|1,583萬
|2.29億
|19.15億
詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
