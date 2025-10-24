search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估下修至-1.6元，預估目標價為157.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.57元下修至-1.6元，其中最高估值-1.21元，最低估值-3.13元，預估目標價為157.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.21(-0.95)0.643.834.85
最低值-3.13(-3.13)-3.20.732.34
平均值-1.77(-1.74)-0.422.163.71
中位數-1.6(-1.57)-0.412.083.83

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值54.80億140.00億250.70億297.38億
最低值51.54億108.93億157.01億241.40億
平均值52.89億122.53億183.02億258.35億
中位數52.76億120.87億177.50億247.31億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-0.07-1.28-2.02
營業收入1,583萬2.29億19.15億

詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSCRWV

