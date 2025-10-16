鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估下修至-1.57元，預估目標價為157.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.54元下修至-1.57元，其中最高估值-0.95元，最低估值-3.13元，預估目標價為157.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.95(-0.95)
|0.64
|3.83
|4.85
|最低值
|-3.13(-3.13)
|-3.2
|0.73
|2.34
|平均值
|-1.75(-1.73)
|-0.48
|2.09
|3.71
|中位數
|-1.57(-1.54)
|-0.44
|2.06
|3.83
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|54.80億
|140.00億
|250.70億
|297.38億
|最低值
|51.30億
|108.93億
|157.01億
|241.40億
|平均值
|52.78億
|122.26億
|182.66億
|258.35億
|中位數
|52.66億
|120.87億
|177.50億
|247.31億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.07
|-1.28
|-2.02
|營業收入
|1,583萬
|2.29億
|19.15億
詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
