鉅亨速報 - Factset 最新調查：金德摩根(KMI-US)EPS預估上修至1.3元，預估目標價為31.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對金德摩根(KMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.28元上修至1.3元，其中最高估值1.35元，最低估值1.23元，預估目標價為31.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.35(1.35)
|1.56
|1.72
|1.65
|最低值
|1.23(1.23)
|1.25
|1.31
|1.43
|平均值
|1.29(1.29)
|1.37
|1.49
|1.53
|中位數
|1.3(1.28)
|1.35
|1.47
|1.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|176.51億
|206.37億
|235.45億
|241.54億
|最低值
|158.61億
|162.53億
|169.63億
|185.08億
|平均值
|167.33億
|175.61億
|187.56億
|207.71億
|中位數
|166.28億
|171.64億
|183.80億
|196.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.05
|0.78
|1.12
|1.06
|1.17
|營業收入
|114.79億
|175.33億
|195.54億
|151.56億
|150.73億
詳細資訊請看美股內頁：
金德摩根(KMI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)EPS預估上修至6.89元，預估目標價為327.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.PEGA-US的目標價調升至75元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.WST-US的目標價調升至327.5元，幅度約3.8%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)EPS預估上修至11.91元，預估目標價為182.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇