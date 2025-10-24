鉅亨速報 - Factset 最新調查：金德摩根(KMI-US)EPS預估上修至1.3元，預估目標價為31.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共17位分析師，對金德摩根(KMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.28元上修至1.3元，其中最高估值1.35元，最低估值1.23元，預估目標價為31.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.35(1.35)1.561.721.65
最低值1.23(1.23)1.251.311.43
平均值1.29(1.29)1.371.491.53
中位數1.3(1.28)1.351.471.54

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值176.51億206.37億235.45億241.54億
最低值158.61億162.53億169.63億185.08億
平均值167.33億175.61億187.56億207.71億
中位數166.28億171.64億183.80億196.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.050.781.121.061.17
營業收入114.79億175.33億195.54億151.56億150.73億

詳細資訊請看美股內頁：
金德摩根(KMI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

