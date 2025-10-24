鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體(STM-US)EPS預估上修至0.66元，預估目標價為30.13元
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對意法半導體(STM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.65元上修至0.66元，其中最高估值0.8元，最低估值0.19元，預估目標價為30.13元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.8(0.8)
|1.74
|2.57
|2.36
|最低值
|0.19(0.46)
|0.94
|1.64
|2.36
|平均值
|0.63(0.63)
|1.26
|1.96
|2.36
|中位數
|0.66(0.65)
|1.19
|1.9
|2.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|118.66億
|138.17億
|152.45億
|150.39億
|最低值
|114.77億
|125.00億
|138.28億
|150.39億
|平均值
|117.45億
|130.99億
|143.79億
|150.39億
|中位數
|117.52億
|130.13億
|142.84億
|150.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.24
|2.16
|4.19
|4.46
|1.66
|營業收入
|102.19億
|127.61億
|161.28億
|172.86億
|132.46億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
