鉅亨速報

Factset 最新調查：意法半導體(STM-US)EPS預估上修至0.66元，預估目標價為30.13元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對意法半導體(STM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.65元上修至0.66元，其中最高估值0.8元，最低估值0.19元，預估目標價為30.13元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.8(0.8)1.742.572.36
最低值0.19(0.46)0.941.642.36
平均值0.63(0.63)1.261.962.36
中位數0.66(0.65)1.191.92.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值118.66億138.17億152.45億150.39億
最低值114.77億125.00億138.28億150.39億
平均值117.45億130.99億143.79億150.39億
中位數117.52億130.13億142.84億150.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.242.164.194.461.66
營業收入102.19億127.61億161.28億172.86億132.46億

詳細資訊請看美股內頁：
意法半導體(STM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSSTM

