search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體(STM-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為30.78元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對意法半導體(STM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.63元上修至0.65元，其中最高估值0.91元，最低估值0.4元，預估目標價為30.78元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.91(0.91)1.8232.72
最低值0.4(0.4)1.11.822.72
平均值0.63(0.62)1.482.312.72
中位數0.65(0.63)1.52.262.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值119.48億138.46億153.08億151.61億
最低值115.86億124.00億139.14億151.61億
平均值117.74億132.44億146.86億151.61億
中位數117.75億132.39億146.91億151.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.242.164.194.461.66
營業收入102.19億127.61億161.28億172.86億132.46億

詳細資訊請看美股內頁：
意法半導體(STM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTM

相關行情

台股首頁我要存股
意法半導體24.875-1.17%

延伸閱讀



Empty