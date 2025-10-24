search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：FirstService Corp(FSV-US)EPS預估下修至5.77元，預估目標價為214.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對FirstService Corp(FSV-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.88元下修至5.77元，其中最高估值5.9元，最低估值5.6元，預估目標價為214.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.9(5.98)6.457.18
最低值5.6(5.77)5.956.74
平均值5.75(5.87)6.266.93
中位數5.77(5.88)6.36.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值56.00億60.76億64.05億
最低值54.52億57.63億60.82億
平均值55.10億58.75億62.43億
中位數54.91億58.33億62.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.023.052.722.242.97
營業收入27.72億32.49億37.46億43.35億52.17億

詳細資訊請看美股內頁：
FirstService Corp(FSV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

