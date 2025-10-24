鉅亨速報 - Factset 最新調查：FirstService Corp(FSV-US)EPS預估下修至5.77元，預估目標價為214.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對FirstService Corp(FSV-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.88元下修至5.77元，其中最高估值5.9元，最低估值5.6元，預估目標價為214.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.9(5.98)
|6.45
|7.18
|最低值
|5.6(5.77)
|5.95
|6.74
|平均值
|5.75(5.87)
|6.26
|6.93
|中位數
|5.77(5.88)
|6.3
|6.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56.00億
|60.76億
|64.05億
|最低值
|54.52億
|57.63億
|60.82億
|平均值
|55.10億
|58.75億
|62.43億
|中位數
|54.91億
|58.33億
|62.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.02
|3.05
|2.72
|2.24
|2.97
|營業收入
|27.72億
|32.49億
|37.46億
|43.35億
|52.17億
詳細資訊請看美股內頁：
FirstService Corp(FSV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：FirstService CorpFSV-US的目標價調降至214.5元，幅度約4.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：FirstService CorpFSV-US的目標價調升至217.5元，幅度約3.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：FirstService Corp(FSV-US)EPS預估上修至5.85元，預估目標價為217.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為72.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇