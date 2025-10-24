蘋果美國製AI伺服器開始出貨！支持川普美國製造政策與Apple Intelligence
鉅亨網編譯莊閔棻
蘋果 (AAPL-US) 週四（23 日）宣布，已開始從德州休士頓工廠出貨用於人工智慧（AI）應用的先進伺服器。
根據《CNBC》報導，這些伺服器是蘋果承諾在美國投入 6,000 億美元於先進製造、供應商及其他計畫的核心部分，而這一里程碑也可能讓曾呼籲蘋果及其他科技公司增加美國本土製造的美國總統川普感到滿意。
蘋果在美國組裝伺服器的計畫最早於今年 2 月對外揭露。蘋果營運長 Sabih Khan 表示，這些伺服器將支撐 Apple Intelligence 及 Private Cloud Compute 服務，並在 Apple Intelligence 伺服器中採用蘋果自家設計的晶片。
Khan 說：「我們的團隊在加快休士頓新工廠建設方面表現非常出色，我們計劃持續擴建該工廠，以提高明年的產量。」
蘋果指出，此工廠將創造數千個就業機會，此前這些伺服器均在海外生產。
今年 8 月，蘋果執行長 Tim Cook 曾與川普會面，宣布額外的美國投資，尤其是「美國製造業計畫」下對半導體公司的投入。
此外，蘋果也於 7 月與密西根州立大學合作成立製造學院。雖然川普讚賞蘋果的美國投資承諾，但他也曾要求蘋果在美國製造 iPhone。
然而，專家指出這一過程耗時且成本高昂。
庫克在 9 月表示，蘋果透過與美國半導體供應商合作，對美國製造業貢獻良多，使晶片能在美國完成封裝與製造。
他強調：「透過全球化運作，將半導體的端到端供應鏈整合起來，能帶來巨大的價值。我無法強調這件事有多重要，以及它將為我們的工作增添多少助力。」
