鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-24 13:30

OpenAI 推出自家 AI 瀏覽器 Atlas 兩天後，微軟 (MSFT-US) 週四（23 日）也發布了一批針對其人工智慧（AI）助手的新功能，而其中，最引人注目的是微軟將 AI 直接整合到核心產品之一 Edge 瀏覽器中。

對抗OpenAI Atlas AI瀏覽器？微軟推出升級版Edge Copilot。(圖：Shutterstock)

根據《TechCrunch》報導，微軟名為「Copilot 模式」的新功能，不僅是簡單擴展，而是微軟對長期被期待的 AI 瀏覽器概念的實踐：一個能隨你瀏覽網頁、提供智慧輔助的 AI 助手。

微軟 AI 執行長 Mustafa Suleyman 表示：「Edge 的 Copilot 模式正在演變為一個 AI 瀏覽器，它是你的動態智慧夥伴。在你允許的情況下，Copilot 可以檢視並分析打開的分頁，總結和比較資訊，甚至執行訂房或填寫表單等操作。」

Edge 的 Copilot 模式最初在七月推出，提供基本功能如新分頁搜尋列與自然語音導航，但當時為選擇性啟用，關注度有限。

微軟此次更新則新增「操作」（Actions）功能，讓 Copilot 填寫表單或訂酒店，以及「旅程」（Journeys）功能，可追蹤分頁間的關聯。

這些升級雖非革命性，但足以將 AI 瀏覽器的概念推向舞台中央。

微軟目標 OpenAI Atlas？

值得注意的是，微軟此公告發布僅距 OpenAI 推出 Atlas 瀏覽器兩天。

雖然 Copilot 的發布已排定多週，且新功能可能開發數月，但兩者的視覺與功能相似性仍難以忽視。

從外觀來看，Edge Copilot 背景稍暗，使用文字而非 Logo，關閉與最小化按鈕遵循 Windows 樣式，而非 MacOS 樣式。

此外，Copilot 將「伴隨瀏覽」功能置於新分頁，而非分畫面呈現，但整體差異不大。