對抗OpenAI Atlas AI瀏覽器？微軟推出升級版Edge Copilot
鉅亨網編譯莊閔棻
OpenAI 推出自家 AI 瀏覽器 Atlas 兩天後，微軟 (MSFT-US) 週四（23 日）也發布了一批針對其人工智慧（AI）助手的新功能，而其中，最引人注目的是微軟將 AI 直接整合到核心產品之一 Edge 瀏覽器中。
根據《TechCrunch》報導，微軟名為「Copilot 模式」的新功能，不僅是簡單擴展，而是微軟對長期被期待的 AI 瀏覽器概念的實踐：一個能隨你瀏覽網頁、提供智慧輔助的 AI 助手。
微軟 AI 執行長 Mustafa Suleyman 表示：「Edge 的 Copilot 模式正在演變為一個 AI 瀏覽器，它是你的動態智慧夥伴。在你允許的情況下，Copilot 可以檢視並分析打開的分頁，總結和比較資訊，甚至執行訂房或填寫表單等操作。」
Edge 的 Copilot 模式最初在七月推出，提供基本功能如新分頁搜尋列與自然語音導航，但當時為選擇性啟用，關注度有限。
微軟此次更新則新增「操作」（Actions）功能，讓 Copilot 填寫表單或訂酒店，以及「旅程」（Journeys）功能，可追蹤分頁間的關聯。
這些升級雖非革命性，但足以將 AI 瀏覽器的概念推向舞台中央。
微軟目標 OpenAI Atlas？
值得注意的是，微軟此公告發布僅距 OpenAI 推出 Atlas 瀏覽器兩天。
雖然 Copilot 的發布已排定多週，且新功能可能開發數月，但兩者的視覺與功能相似性仍難以忽視。
從外觀來看，Edge Copilot 背景稍暗，使用文字而非 Logo，關閉與最小化按鈕遵循 Windows 樣式，而非 MacOS 樣式。
此外，Copilot 將「伴隨瀏覽」功能置於新分頁，而非分畫面呈現，但整體差異不大。
雖然瀏覽器界面大多相似，但考量到 AI 賽局的高風險與微軟與 OpenAI 競爭的緊張態勢，同週推出兩款 AI 瀏覽器，對整個市場仍具重大意義。
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇