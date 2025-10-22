鉅亨網編輯林羿君 2025-10-22 09:48

‌



蘋果 (AAPL-US) 升級 M5 晶片的新款 Vision Pro 頭戴裝置在功能上並無顯著革新，但其生產方面卻迎來一項重要調整。根據產品包裝上的標籤訊息，新款 Vision Pro 是在越南組裝，而首款於 2024 年 2 月發售、搭載 M2 晶片的 Vision Pro 最初是在中國生產。

蘋果加速撤離中國 新款Vision Pro轉至越南生產。(圖:shutterstock)

儘管 Vision Pro 是蘋果產量最低的產品之一，但此舉凸顯了該公司正在逐步撤離中國。蘋果仍在中國生產大部分 iPhone，但銷往美國的大部分設備生產正在轉移到印度與越南等地。

‌



蘋果一直在進行艱難的平衡行動，試圖讓中國政府滿意，但同時也要應對川普關稅帶來的現實以及供應鏈多元化的需要。

蘋果發言人拒絕對此舉發表評論。

今年稍早，蘋果將美國大部分 iPhone 供應轉移到印度，旨在規避針對中國製造產品的新關稅；多數 AirPods、Apple Watch 以及部分 iPad 和 HomePod 則在越南生產。

此外，蘋果計劃在明年推出一系列智慧家居新設備，包括家用安全防範鏡頭、智慧顯示器以及桌面機器人也將在越南製造。

同時，蘋果在泰國和馬來西亞逐步擴大部分 Mac 產品的生產。今年早些時候，蘋果也與印尼政府達成協議，將在當地生產 AirPods Max 耳機的部分金屬網狀組件。

雖然 Vision Pro 整機的包裝上貼有「越南製造」的標籤，但有消費者發現，作為單獨配件出售的新款雙圈編織頭帶（Dual Knit Headband）仍在中國生產。初代 Vision Pro 由總部位於中國的立訊精密製造，該公司也生產部分 AirPods。

目前尚不清楚蘋果是否已將所有 Vision Pro 型號的生產完全轉移至越南，還是仍有部分配置繼續在中國製造。蘋果通常會將其他設備的生產分散在多個國家進行，不過那些產品普遍具有更高的銷售規模。