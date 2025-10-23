鉅亨速報 - Factset 最新調查：安費諾(APH-US)EPS預估上修至3.28元，預估目標價為150.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對安費諾(APH-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.05元上修至3.28元，其中最高估值3.33元，最低估值2.93元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.33(3.14)
|4.21
|4.75
|4.92
|最低值
|2.93(2.93)
|3.3
|3.58
|4.92
|平均值
|3.19(3.04)
|3.74
|4.21
|4.92
|中位數
|3.28(3.05)
|3.75
|4.27
|4.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|228.85億
|299.57億
|304.55億
|311.87億
|最低值
|212.81億
|230.90億
|249.49億
|311.87億
|平均值
|223.39億
|255.06億
|279.59億
|311.87億
|中位數
|227.40億
|257.75億
|278.36億
|311.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.98
|1.27
|1.53
|1.56
|1.92
|營業收入
|85.99億
|108.76億
|126.23億
|125.55億
|152.23億
詳細資訊請看美股內頁：
安費諾(APH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
