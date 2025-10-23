search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：安費諾(APH-US)EPS預估上修至3.28元，預估目標價為150.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對安費諾(APH-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.05元上修至3.28元，其中最高估值3.33元，最低估值2.93元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.33(3.14)4.214.754.92
最低值2.93(2.93)3.33.584.92
平均值3.19(3.04)3.744.214.92
中位數3.28(3.05)3.754.274.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值228.85億299.57億304.55億311.87億
最低值212.81億230.90億249.49億311.87億
平均值223.39億255.06億279.59億311.87億
中位數227.40億257.75億278.36億311.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.981.271.531.561.92
營業收入85.99億108.76億126.23億125.55億152.23億

詳細資訊請看美股內頁：
安費諾(APH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

