鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-04 21:41

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美股主要指數周一 (4 日) 開高，投資人趁上周五的劇烈拋售後進場抄底，市場押注聯準會 (Fed) 可能因疲弱就業數據而加深降息幅度。道瓊工業指數開盤上漲逾 200 點，美債殖利率與美元走低，緩解先前因經濟疑慮與川普政府新一輪關稅引發的賣壓。

〈美股早盤〉逢低買盤湧入、Fed降息預期升溫 主要指數開高(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 300 點或近 0.70%，那斯達克綜合指數漲逾 240 點或近 1.2%，標普 500 指數漲近 0.9%，費城半導體指數漲逾 1.0%。

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美股期貨周一反彈，投資人押注聯準會 (Fed) 可能因疲弱就業數據而降息，試圖挽回上周的跌勢。標普 500 指數期貨上漲 0.6%，那斯達克 100 期貨漲 0.8%。特斯拉盤前上漲逾 2%，此前公司批准一項價值 300 億美元的股票獎勵方案給執行長馬斯克，作為長期薪酬計畫的一部分。

上周五，美股因美國失業率上升與就業成長放緩而重挫，標普 500 創 5 月來最大單日跌幅，市場對 Fed 降息的預期隨之升高。摩根士丹利策略師 Michael Wilson 指出，儘管關稅引發的通膨可能延後降息時機，但強勁的企業獲利展望意味投資人可趁回檔進場。他表示：「我們看好未來 12 個月，預計 Fed 最終將轉向降息，目前可能已是短期低點，除非下一份就業報告或其他滯後的疲弱數據出現。」

美債收益率在上周五大跌 16 個基點後持穩，本周市場消化大量公債發行。美元持續下滑，對主要貨幣續跌。歐洲股市隨之走高，Stoxx 600 指數漲約 0.6%，銀行股領漲，英國金融機構在汽車融資訴訟中獲判有利後，Lloyds Banking 股價大漲逾 7%。

瑞士股市則因假期後重啟交易而下跌，市場擔憂美國總統川普對出口課徵 39% 懲罰性關稅及要求藥企降價的衝擊。掉期市場顯示，下月 Fed 降息機率超過 80%，且市場已完全消化年內再降息一次的預期，部分投資人甚至押注 Fed 可能一次降息 2 碼。不過，百達資產管理首席經濟學家 Frederik Ducrozet 警告，川普經濟政策的矛盾正浮現，關稅帶來滯漲性衝擊，恐同時推高通膨並放緩經濟，讓 Fed 面臨兩難。

《彭博》策略師 Simon White 則指出，上周美債大漲部分因空頭回補推動，短線動能可能持續帶動更多追價買盤。

另一方面，川普表示，將於近日宣布新的 Fed 理事與勞動統計局局長人選，以推動其經濟議程。Fed 上周宣布理事庫格勒 (Adriana Kugler) 將辭職，給予川普任命主張降息官員的機會。同日，川普在疲弱就業報告公布數小時後撤換勞工統計局局長 Erika McEntarfer，原因部分源於 5、6 月數據遭大幅下修，進一步凸顯就業市場降溫。

截至台北時間周一（4 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 2.35%，至每股 309.73 美元

研究機構標普全球汽車 (S&P Global Mobility) 的數據顯示，特斯拉在美國的品牌忠誠度自去年執行長馬斯克公開支持美國總統川普後大幅下滑，從去年 6 月的 73% 高峰一路降至今年 3 月的 49.9%，跌破產業平均水準，隨後雖回升至 5 月的 57.4%，但仍落後雪佛蘭與福特 (F-US)，與豐田大致相當。

此外，特斯拉在監管文件中披露，董事會批准一項價值約 300 億美元的臨時股票獎勵方案，授予執行長馬斯克，以確保其專注於公司，同時應對 2018 年薪酬案的法律訴訟。該獎勵包括 9,600 萬股限制性股票，行使價格為每股 23.34 美元，與 2018 年方案相同，需馬斯克繼續擔任高層職位兩年並持有股份五年。

CommScope(COMM-US) 早盤股價上漲 79.78%，至每股 14.01 美元

光纖電纜製造商安費諾 (Amphenol) 周一宣布，將以 105 億美元 (包含債務) 全額現金收購康普 (CommScope) 的寬頻連接與電纜業務部門 (CCS)，以擴大在人工智慧 (AI) 與資料中心領域的產品布局。該交易預計於 2026 年上半年完成，並在完成後首個完整年度即增厚安費諾的稀釋後每股盈餘。受消息激勵，康普周一盤前股價飆漲至 75.74%，一度引發熔斷機制暫停交易，安費諾 (APH-US) 則上漲逾 4%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

美國股市經過先前創下連續 6 個歷史新高後，上周卻見到連續 4 個交易日下挫，主因是數據顯示就業成長放緩、失業率上升，以及川普總統宣布對貿易夥伴加徵一系列關稅，造成標普 500 指數承壓。