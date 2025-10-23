鉅亨速報 - Factset 最新調查：穆迪(MCO-US)EPS預估上修至14.64元，預估目標價為540.00元

search icon



Factset 最新調查：穆迪(MCO-US)EPS預估上修至14.64元，預估目標價為540.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對穆迪(MCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.1元上修至14.64元，其中最高估值14.8元，最低估值13.89元，預估目標價為540.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.8(14.7)17.0519.8118.9
最低值13.89(13.89)15.2216.8518.51
平均值14.5(14.14)16.1818.1118.7
中位數14.64(14.1)16.218.0218.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值77.15億94.08億93.78億94.36億
最低值75.07億79.82億84.96億90.46億
平均值76.48億82.99億88.86億92.41億
中位數76.74億82.52億88.55億92.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.3911.787.448.7311.26
營業收入53.71億62.18億54.68億59.16億70.88億

詳細資訊請看美股內頁：
穆迪(MCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSMCO

