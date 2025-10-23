鉅亨速報 - Factset 最新調查：穆迪(MCO-US)EPS預估上修至14.64元，預估目標價為540.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對穆迪(MCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.1元上修至14.64元，其中最高估值14.8元，最低估值13.89元，預估目標價為540.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.8(14.7)
|17.05
|19.81
|18.9
|最低值
|13.89(13.89)
|15.22
|16.85
|18.51
|平均值
|14.5(14.14)
|16.18
|18.11
|18.7
|中位數
|14.64(14.1)
|16.2
|18.02
|18.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|77.15億
|94.08億
|93.78億
|94.36億
|最低值
|75.07億
|79.82億
|84.96億
|90.46億
|平均值
|76.48億
|82.99億
|88.86億
|92.41億
|中位數
|76.74億
|82.52億
|88.55億
|92.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.39
|11.78
|7.44
|8.73
|11.26
|營業收入
|53.71億
|62.18億
|54.68億
|59.16億
|70.88億
詳細資訊請看美股內頁：
穆迪(MCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
