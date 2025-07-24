鉅亨速報 - Factset 最新調查：穆迪MCO-US的目標價調升至540元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對穆迪(MCO-US)提出目標價估值：中位數由520元上修至540元，調升幅度3.85%。其中最高估值595元，最低估值445元。
綜合評級 - 共有28位分析師給予穆迪評價：積極樂觀13位、保持中立14位、保守悲觀1位。
穆迪今(24日)收盤價為507.88元。近5日股價下跌3.85%，標普指數上漲1.52%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】520後，該鎖定哪一產業主流股，有機會表現?
- 【量大強漲股整理】520仍有行情可期嗎?五大信賴產業會是下一波主流?
- 【波克夏股東會】巴菲特2025最新持股策略曝光：高現金防禦、加碼日本商社與能源股
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Alphabet公司(C)(GOOG-US)EPS預估上修至9.88元，預估目標價為212.50元
下一篇