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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：穆迪MCO-US的目標價調升至540元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對穆迪(MCO-US)提出目標價估值：中位數由520元上修至540元，調升幅度3.85%。其中最高估值595元，最低估值445元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予穆迪評價：積極樂觀13位、保持中立14位、保守悲觀1位。

穆迪今(24日)收盤價為507.88元。近5日股價下跌3.85%，標普指數上漲1.52%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股MCO市場預估目標價

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