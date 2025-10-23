台股資金動能充足！證券劃撥存款餘額近3.9兆元創新高 M1B、M2年增率雙回升

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-23 18:59

‌



中央銀行今（23）日公布 114 年 9 月金融情況，受惠股市交投熱絡，內外資資金湧入，象徵股市資金動能的 M1B 與代表整體流動性的 M2 年增率雙雙回升，且兩者差距微幅擴大，顯示資金活水持續向活期存款移動。且證券劃撥餘額也來到 3 兆 8957 億元，逼近 3.9 兆元，創下歷史新高。

散戶資金逼近4兆新高 M1B、M2年增率雙雙回升 央行揭主因。（鉅亨網資料照）

根據央行統計，9 月 M1B 年增率上升至 5.24%，M2 年增率則升至 5.44% 。月增率方面，M1B 為 0.50%，M2 為 0.54%。累計今年 1 至 9 月，M1B 平均年增率為 3.12%，M2 平均年增率則為 4.37%。

‌



針對 M2 年增率上升的原因，央行經研處副處長葉盛指出：M2 年增率上升的主要原因是外資轉成境內匯入。

金管會統計顯示，外資 9 月單月淨匯入達 91.63 億美元，資金動能反映在交易結構上。央行資料指出，集中市場中僑外法人交易比重從 8 月的 32.8% 升至 33.7%，本國法人則由 11.3% 微升至 11.5%，顯示法人，尤其是境外法人，在股市中的活動更為積極。

台股 9 月屢破新高，上漲逾千點，投資氣氛熱絡，象徵「散戶信心風向球」的證券劃撥餘額也來到 3 兆 8957 億元，逼近 3.9 兆元，創下歷史新高。

葉盛表示，儘管證券劃撥存款餘額創下歷史新高，這也暗示散戶追高意願可能降低，而境外法人，在股市中的比重和活動則更為積極。這表明儘管散戶將大量資金停泊在活存帳戶，但投入股市追高的意願相對保守，反而是外資法人成為推升台股的主要力量。

9 月底全體貨幣機構放款與投資月增率為 0.42%，年增率則由上月底的 6.59% 降為 6.01%。葉盛解釋，這主要是對民間部門、公營事業以及政府債權年增率下降所致。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計催收款及轉銷呆帳金額，調整後的全體金融機構放款與投資年增率則為 6.21%，低於上月底的 6.78%。