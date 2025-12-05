央行拋匯阻貶 我11月外匯存底連2減 跌破6000億美元關卡

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-05 21:02

台灣央行今 (5) 日公布 11 月底我國外匯存底金額為 5997.91 億美元，較上月底續減 4.06 億美元，為連 2 減，並跌破 6000 億美元關卡，央行外匯局長蔡炯民說明，主要是因央行為維持外匯市場秩序有進場調節，拋匯阻貶。

11月我外匯存底跌破6000億美元關卡。(圖:Shutterstock)

央行說明，11 月外匯存底變動主要因素包括有 (1) 外匯存底投資運用收益、(2) 主要貨幣對美元的匯率變動，以及 (3) 央行為維持外匯市場秩序進場調節。

‌



蔡炯民不諱言，外資 11 月匯出達 110 億美元，創 8 個月來新高，造成部分交易日呈供需失衡狀態，因此央行進場調節。

對於市場關注聯準會 12 月的降息狀況，蔡烱民認為，12 月降息幅度會影響美元，也是影響新台幣走勢的其中一個因素，不過，影響新台幣變動的真正關鍵仍是外資進出台股市場的資金流向。

央行統計，11 月美元指數下跌 0.35%，歐元反彈 0.16%、英鎊升 0.67%，澳幣貶 0.23%，加幣貶 0.31%，新台幣貶 1.98%，日元也貶 1.42%，而人民幣升值 0.57%。