鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-23 17:48

MicroLED 廠錼創 (6854-TW) 上半年因韓系客戶 COC 驗證延遲以及匯兌損失，獲利出現虧損，不過在韓系大尺寸電視客戶重啟拉貨，以及高單價的巨量轉移設備銷售轉強，營運已揮別第二季谷底 ，法人看好錼創營運動能將持續升溫，看好第四季營收成長並轉虧為盈，將動能延續至明年。

錼創-KY Q4營運走強延續至明年 車用、穿戴MicroLED布局多點開花。(圖：shutterstock)

法人指出，錼創在第四季 COC 及巨量轉移設備（Machine）需求增溫，並將密集認列 Turnkey 及 Machine 設備銷售營收 ，帶動營收及獲利成長；展望未來，錼創產品線應用將多點開花，目前大尺寸電視和 Garmin 高階運動手錶 fenix 8 Pro 皆已量產出貨 ，而在與車用客戶合作， 2026 年在穿戴與車用領域將同步成長，佔 COC 出貨比重可望達到 28% 。

在長期成長佈局上，錼創鎖定未來市場規模達數兆元的 AR／VR 微型顯示器領域 ，並持續與美系客戶合作開發設計。此外，AI 眼鏡應用已有多項開案，預期最快可望在 2027 年開始出貨美系客戶 。

錼創核心業務為 COC 與巨量轉移技術，公司正朝輕資本化方向邁進 。未來將重點強化技術授權和高毛利巨量轉移設備銷售業務，以此作為推升獲利的關鍵策略 。