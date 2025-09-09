鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-09 11:46

Micro LED 廠錼創 - KY(854-TW) 董事長李允立今 (9) 日表示，下半年營運明顯改善，7 月起已回到成長軌道，他指出上半年受到川普相關政策影響，前沿研發項目暫緩，加上匯率損失約 1.8 億元，公司營運受影響，但預期至明年上半年營運都將維持不錯表現。

錼創下半年營運回到成長軌道 訂單滿手可見度已到明年。(鉅亨網記者吳承諦攝)

李允立透露，今年下半年營收占比將遠大於四比六的水準，顯著優於上半年表現，多元應用開發成果豐碩，錼創目前進行中的概念驗證案例達 30 至 40 個，涵蓋眼鏡、機器人、軍用等領域。

李允立表示，公司手上訂單能見度約三至六個月，客戶預測則延伸至明年，市場需求穩定成長，而目前產能仍然不足，因為公司資源配置並非全部投入手錶應用，還需兼顧其他多元產品線，希望未來尋找更多合作夥伴，建立起更完整的供應鏈，

車用曲面螢幕應用預計 2026 年下半年或 2027 年導入市場，李允立解釋，從確定採用到實際上市需要較長導入期，參考 Garmin 案例經驗也出現過數次延期，車用產品開發週期更為複雜。