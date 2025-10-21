鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-21 11:56

‌



MicroLED 廠錼創 (6854-TW) 隨著智慧手錶以及巨量轉移設備出貨，營運已擺脫上半年低點，而隨著中國昆山廠量產時程確立，未來可望搶攻中國 VR/AR 市場。今 (21) 日股價谷底反彈，最高攻上 159.5 元，漲逾半根停板，突破 10、20 日線壓力，成交量 212 張。

〈焦點股〉錼創積極布局中國VR/AR產品線 谷底反彈漲逾半根停板。(圖：shutterstock)

錼創董事會最新通過昆山廠設備採購金額，上限為人民幣 3.95 億元 (約新台幣 17 億元) 劃在 2026 年第二季至第三季之間，完成無塵室建置與設備進機，並開始接單生產，法人預期，由於中國 AR/VR 眼鏡市場百家爭鳴，需求有望放量。

‌



錼創長期布局已鎖定未來市場規模達數兆元的 AR/VR 微型顯示器領域正積極研發 0.49 吋、0.18 吋等單片全彩微型顯示器，並持續與美系客戶合作開發設計。

法人分析，錼創營收來源多元，公司正朝輕資本化方向邁進。未來策略將重點強化技術授權和高毛利的巨量轉移設備銷售業務，以此作為推升獲利的關鍵。目前 Micro LED 技術應用也多點開花，涵蓋 50 吋至 140 吋的大尺寸電視以及新款智慧手錶等，為營運增添多元動能。