金管會今 (23) 日公布第 4 屆 (2026 年度) 永續金融評鑑指標，納入 96 家金融機構受評，規模創歷屆新高。新一屆評鑑除了擴大受評對象外，也新增多項反映最新國際趨勢的永續議題，包括資安維護、職場防霸凌、氣候與地緣風險因應等項目，並將加分題權重由 1 分提高至 2 分，以強化誘因，鼓勵金融業加速落實永續行動。評鑑作業將於明年 5 月啟動，預計 2027 年 2 月公布結果。

永續金融評鑑再升級！金管會增列資安與職場防霸凌項目 近百家受評機構。

金管會表示，第四屆評鑑延續前一屆辦理方式，歷經專家諮詢與業者公聽會後，由評鑑委員會定案。評鑑對象包括 34 家銀行、23 家證券商、15 家投信、12 家產險與 12 家壽險公司，新增 7 家金控旗下保險子公司，總計 96 家金融機構納入評鑑。

金管會創新處處長胡則華指出，本屆兩大新增加分題包括「永續辦公室專業證照」及「F-ISAC 會員情資分享」。其中，若金融機構永續辦公室主管與全體人員皆取得永續金融基礎證照，且半數以上具進階證照，將獲加分；另參與金融資安資訊分享與分析中心 (F-ISAC)，並在分組表現列前 20% 的業者，也可獲加分。

胡則華說明，本屆共有 12 題加分項，雖較上屆 15 題減少，但加分題權重從 1 分調升為 2 分，凸顯政策導向與誘因效果。金管會希望透過分數設計，引導金融機構積極投入氣候治理、資訊安全與社會責任等重點領域。

此外，社會面指標是本屆評鑑的一大亮點。胡則華指出，新題目涵蓋職場反霸凌、反性騷擾制度及員工訓練、宣導機制等；另也評估業者是否在政府規範以外，主動提供客戶貸款展延、本息緩繳等協助措施，以因應股匯市波動、地緣政治或氣候風險等挑戰。

本屆亦刪除部分達成率過高、辨識度不足的題目，如揭弊者保護措施、員工人身安全揭露及友善家庭職場規劃等，以確保評鑑能更聚焦於具差異性與改善空間的議題。

胡則華表示，金管會、金融服務業聯合總會、相關周邊單位及外聘專家學者等組成「永續金融評鑑委員會」，就受評機構揭露的 2025 年度公開資訊 (如年報、公司網站或永續報告書) 及所提供的相關佐證資料進行評鑑，另受評機構自今年 12 月底至明年 12 月底若有重大違反內部控制，並經重大處分者，將予以扣分。